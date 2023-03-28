У Лозовій – новий обвал колектору: депутати терміново виділили понад 1 млн грн
У місті Лозова в Харківській області по вулиці Машинобудівників обвалилася ще одна частина колектору.
«На сесії міської ради 28 березня терміново виділили кошти на 800 метрів нової труби – майже 1,3 млн грн. Матеріалів має вистачити на всю протяжність аварійного колектору», – повідомили у Лозівській міській раді.
Вперше колектор обвалився 3 березня. Він пролягав на глибині 7 метрів.
«Це суттєво ускладнило роботу працівникам “Лозоваводосервіс”. Водяникам довелося орендувати важку спецтехніку», – додали у міськраді.
Фахівці припускають, що обвал колектору – це наслідок обстрілу РФ. У травні 2022 року, російська ракета зруйнувала Палац культури, що знаходиться поруч. З того часу на цій гілці водовідведення почалися проблеми.
Від аварійного колектору залежать будинки №5, №6 на 9-му мікрорайоні та повністю 6 мікрорайон.
Читайте також: У мерії повідомили, в яких районах Харкова продовжують відновлювати будинки
Новини за темою:
Ви читали новину: «У Лозовій – новий обвал колектору: депутати терміново виділили понад 1 млн грн»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2023 в 14:13;
Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Лозова в Харківській області по вулиці Машинобудівників обвалилася ще одна частина колектору.".