У Лозовій – новий обвал колектору: депутати терміново виділили понад 1 млн грн

У місті Лозова в Харківській області по вулиці Машинобудівників обвалилася ще одна частина колектору.

«На сесії міської ради 28 березня терміново виділили кошти на 800 метрів нової труби – майже 1,3 млн грн. Матеріалів має вистачити на всю протяжність аварійного колектору», – повідомили у Лозівській міській раді.

Вперше колектор обвалився 3 березня. Він пролягав на глибині 7 метрів.

«Це суттєво ускладнило роботу працівникам “Лозоваводосервіс”. Водяникам довелося орендувати важку спецтехніку», – додали у міськраді.

Фахівці припускають, що обвал колектору – це наслідок обстрілу РФ. У травні 2022 року, російська ракета зруйнувала Палац культури, що знаходиться поруч. З того часу на цій гілці водовідведення почалися проблеми.

Від аварійного колектору залежать будинки №5, №6 на 9-му мікрорайоні та повністю 6 мікрорайон.