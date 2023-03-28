Live
  • Вівторок 28.03.2023
    • Харків
  •   +13°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.39
    • 🟢

У Лозовій – новий обвал колектору: депутати терміново виділили понад 1 млн грн

Суспільство 14:13   28.03.2023
Виктория Яковенко
У Лозовій – новий обвал колектору: депутати терміново виділили понад 1 млн грн Фото: Лозівська міська рада

У місті Лозова в Харківській області по вулиці Машинобудівників обвалилася ще одна частина колектору.

«На сесії міської ради 28 березня терміново виділили кошти на 800 метрів нової труби – майже 1,3 млн грн. Матеріалів має вистачити на всю протяжність аварійного колектору», – повідомили у Лозівській міській раді.

Вперше колектор обвалився 3 березня. Він пролягав на глибині 7 метрів.

«Це суттєво ускладнило роботу працівникам “Лозоваводосервіс”. Водяникам довелося орендувати важку спецтехніку», – додали у міськраді.

Фахівці припускають, що обвал колектору – це наслідок обстрілу РФ. У травні 2022 року, російська ракета зруйнувала Палац культури, що знаходиться поруч. З того часу на цій гілці водовідведення почалися проблеми.

Від аварійного колектору залежать будинки №5, №6 на 9-му мікрорайоні та повністю 6 мікрорайон.

01
Фото: Лозівська міська рада
02
Фото: Лозівська міська рада
03
Фото: Лозівська міська рада

Читайте також: У мерії повідомили, в яких районах Харкова продовжують відновлювати будинки

Автор: Виктория Яковенко

Новини за темою:

14:39
Аграріїв Харківщини закликали не починати робіт на нерозмінованих полях
14:13
У Лозовій – новий обвал колектору: депутати терміново виділили понад 1 млн грн
13:36
На Харківщині ексгумували тіло пенсіонера, який загинув від обстрілу РФ
13:14
Вдень 28 березня ворог ракетами обстріляв Богодухів – Синєгубов
12:41
Грип та ГРВІ на Харківщині: зросла кількість хворих та шпиталізованих

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У Лозовій – новий обвал колектору: депутати терміново виділили понад 1 млн грн»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2023 в 14:13;

    • Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Лозова в Харківській області по вулиці Машинобудівників обвалилася ще одна частина колектору.".