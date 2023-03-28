В Лозовой – новый обвал коллектора: депутаты срочно выделили более 1 млн грн

В городе Лозовая в Харьковской области по улице Машиностроителей обрушилась еще одна часть коллектора.

«На сессии городского совета 28 марта срочно выделили средства на 800 метров новой трубы – почти 1,3 млн. грн. Материалов должно хватить на всю протяженность аварийного коллектора», – сообщили в Лозовском городском совете.

Впервые коллектор обрушился 3 марта. Он пролегает на глубине 7 метров.

«Это существенно усложнило работу работникам «Лозоваводсервис». Коммунальщикам пришлось арендовать тяжелую спецтехнику», — добавили в горсовете.

Специалисты предполагают, что обвал коллектора – следствие обстрела РФ. В мае 2022 года, российская ракета разрушила находящийся рядом Дворец культуры. С этого времени на этой ветке водоотвода начались проблемы.

От аварийного коллектора зависят дома №5, №6 на 9-м микрорайоне и полностью 6 микрорайон.