В Лозовой – новый обвал коллектора: депутаты срочно выделили более 1 млн грн
В городе Лозовая в Харьковской области по улице Машиностроителей обрушилась еще одна часть коллектора.
«На сессии городского совета 28 марта срочно выделили средства на 800 метров новой трубы – почти 1,3 млн. грн. Материалов должно хватить на всю протяженность аварийного коллектора», – сообщили в Лозовском городском совете.
Впервые коллектор обрушился 3 марта. Он пролегает на глубине 7 метров.
«Это существенно усложнило работу работникам «Лозоваводсервис». Коммунальщикам пришлось арендовать тяжелую спецтехнику», — добавили в горсовете.
Специалисты предполагают, что обвал коллектора – следствие обстрела РФ. В мае 2022 года, российская ракета разрушила находящийся рядом Дворец культуры. С этого времени на этой ветке водоотвода начались проблемы.
От аварийного коллектора зависят дома №5, №6 на 9-м микрорайоне и полностью 6 микрорайон.
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- • Дата публикации материала: 28 марта 2023 в 14:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Лозовая в Харьковской области по улице Машиностроителей обрушилась еще одна часть коллектора.".