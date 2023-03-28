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В Лозовой – новый обвал коллектора: депутаты срочно выделили более 1 млн грн

Общество 14:13   28.03.2023
Виктория Яковенко
В Лозовой – новый обвал коллектора: депутаты срочно выделили более 1 млн грн Фото: Лозовской городской совет

В городе Лозовая в Харьковской области по улице Машиностроителей обрушилась еще одна часть коллектора.

«На сессии городского совета 28 марта срочно выделили средства на 800 метров новой трубы – почти 1,3 млн. грн. Материалов должно хватить на всю протяженность аварийного коллектора», – сообщили в Лозовском городском совете.

Впервые коллектор обрушился 3 марта. Он пролегает на глубине 7 метров.

«Это существенно усложнило работу работникам «Лозоваводсервис». Коммунальщикам пришлось арендовать тяжелую спецтехнику», — добавили в горсовете.

Специалисты предполагают, что обвал коллектора – следствие обстрела РФ. В мае 2022 года, российская ракета разрушила находящийся рядом Дворец культуры. С этого времени на этой ветке водоотвода начались проблемы.

От аварийного коллектора зависят дома №5, №6 на 9-м микрорайоне и полностью 6 микрорайон.

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Фото: Лозовской городской совет
02
Фото: Лозовской городской совет
03
Фото: Лозовской городской совет

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 марта 2023 в 14:13;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Лозовая в Харьковской области по улице Машиностроителей обрушилась еще одна часть коллектора.".