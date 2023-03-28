В мэрии сообщили, в каких районах Харькова продолжают восстанавливать дома

В Индустриальном и Слободском районах продолжают ремонт кровель, дверей и замену окон в домах, пострадавших от обстрелов РФ.

По данным Харьковского городского совета, с начала года строители КП «Харьковжилстрой» закрыли 424 окна, отремонтировали более 260 дверей и кровель в 19 домах.

«Кроме того, коммунальщики восстановили стены, перекрытия и подъезды в 10 жилых домах, поврежденных в результате обстрелов. Также рабочие провели мероприятия по благоустройству придомовой территории, в частности отремонтировали и демонтировали 42 элемента благоустройства, детских и спортивных площадок», — добавили в мэрии.

В настоящее время ведутся ремонтные работы кровель в домах на улицах Мира, Библика, Плехановской, Ромашкина, Энергетической, Франтишека Крала и в Балашовском проезде.

Над восстановлением стен, перекрытий и подъездов работают на улицах Шарикова, Библика, Косарева, Роганской, Большой Кольцевой, пр. Героев Харькова и пер. Северина Потоцкого.

Обустройством пандусов занимаются по ул. Большой Кольцевой и пр. Луи Пастера.