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У мерії повідомили, в яких районах Харкова продовжують відновлювати будинки

Суспільство 12:12   28.03.2023
Вікторія Яковенко
У мерії повідомили, в яких районах Харкова продовжують відновлювати будинки Фото: Харківська міська рада

В Індустріальному та Слобідському районах продовжують ремонт покрівель, дверей та заміну вікон у будинках, які постраждали від обстрілів РФ.

За даними Харківської міської ради, від початку року будівельники КП «Харківжилбуд» закрили 424 вікна, відремонтували понад 260 дверей та покрівель у 19 будинках.

«Крім того, комунальники відновили стіни, перекриття та під’їзди у 10 житлових будинках, пошкоджених внаслідок обстрілів. Також робітники провели заходи з благоустрою прибудинкової території, зокрема, відремонтували та демонтували 42 елементи благоустрою, дитячих та спортивних майданчиків», – додали у мерії.

Наразі тривають ремонтні роботи покрівель у будинках на вулицях Миру, Біблика, Плеханівській, Ромашкіна, Енергетичній, Франтішека Крала та у проїзді Балашовському.

Над відновленням стін, перекриттів та під’їздів працюють на вулицях Шарикова, Біблика, Косарєва, Роганській, Великій Кільцевій, пр. Героїв Харкова та у пров. Северина Потоцького.

Облаштуванням пандусів займаються на вул. Великій Кільцевій та пр. Луї Пастера.

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Фото: Харківська міська рада
02
Фото: Харківська міська рада
03
Фото: Харківська міська рада
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Фото: Харківська міська рада

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2023 в 12:12;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Індустріальному та Слобідському районах продовжують ремонт покрівель, дверей та заміну вікон у будинках, які постраждали від обстрілів РФ.".