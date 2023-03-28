У мерії повідомили, в яких районах Харкова продовжують відновлювати будинки
В Індустріальному та Слобідському районах продовжують ремонт покрівель, дверей та заміну вікон у будинках, які постраждали від обстрілів РФ.
За даними Харківської міської ради, від початку року будівельники КП «Харківжилбуд» закрили 424 вікна, відремонтували понад 260 дверей та покрівель у 19 будинках.
«Крім того, комунальники відновили стіни, перекриття та під’їзди у 10 житлових будинках, пошкоджених внаслідок обстрілів. Також робітники провели заходи з благоустрою прибудинкової території, зокрема, відремонтували та демонтували 42 елементи благоустрою, дитячих та спортивних майданчиків», – додали у мерії.
Наразі тривають ремонтні роботи покрівель у будинках на вулицях Миру, Біблика, Плеханівській, Ромашкіна, Енергетичній, Франтішека Крала та у проїзді Балашовському.
Над відновленням стін, перекриттів та під’їздів працюють на вулицях Шарикова, Біблика, Косарєва, Роганській, Великій Кільцевій, пр. Героїв Харкова та у пров. Северина Потоцького.
Облаштуванням пандусів займаються на вул. Великій Кільцевій та пр. Луї Пастера.
Читайте також: У Харкові ремонтують розбиті обстрілами світлофори (фото)
Новини за темою:
Ви читали новину: «У мерії повідомили, в яких районах Харкова продовжують відновлювати будинки»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2023 в 12:12;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Індустріальному та Слобідському районах продовжують ремонт покрівель, дверей та заміну вікон у будинках, які постраждали від обстрілів РФ.".