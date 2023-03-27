У Харкові ремонтують розбиті обстрілами світлофори (фото)
Фото робіт, які проводять на Салтівці в Харкові, опублікувала пресслужба Харківської міськради.
“Працівники КП “Харків-Сигнал” ремонтують світлофорні об’єкти та контролери, пошкоджені внаслідок воєнних дій”, – підписали фотографії в телеграм-каналі мерії.
Ремонтники відновлюють світлофори на одному з проблемних перехресть – перетині вулиць Героїв Праці та Академіка Барабашова. Тут і за працюючого світлофора в довоєнні часи регулярно збиралися великі “тягнучки”. У цей район не раз “прилітало”, тому обладнання на перехресті пошкоджено.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2023 в 11:58;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фото робіт, які проводять на Салтівці в Харкові, опублікувала пресслужба Харківської міськради".