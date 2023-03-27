У Харкові ремонтують розбиті обстрілами світлофори (фото)

Фото робіт, які проводять на Салтівці в Харкові, опублікувала пресслужба Харківської міськради.

“Працівники КП “Харків-Сигнал” ремонтують світлофорні об’єкти та контролери, пошкоджені внаслідок воєнних дій”, – підписали фотографії в телеграм-каналі мерії.

Ремонтники відновлюють світлофори на одному з проблемних перехресть – перетині вулиць Героїв Праці та Академіка Барабашова. Тут і за працюючого світлофора в довоєнні часи регулярно збиралися великі “тягнучки”. У цей район не раз “прилітало”, тому обладнання на перехресті пошкоджено.