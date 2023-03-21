У Харкові відновлюють пошкоджені після обстрілів РФ будинки: де йдуть роботи

У Харкові ремонтують покрівлі, стіни та під’їзди після обстрілів у житлових будинках Індустріального та Слобідського районів.

З початку року відремонтували покрівлю на 15 житлових будинках, які постраждали внаслідок ударів РФ, повідомляють у Харківській міській раді.

Завершили відновлення стін, перекриттів, під’їздів у 10 будинках. Також закрили 394 вікна у квартирах та місцях загального користування та на техповерхах. Виконали ремонт 259 дверей у 15 будинках.

Наразі ведуться роботи з закриття вікон, ремонту дверей та покрівель у житлових будинках на вул. Миру, вул. Біблика, вул. Фесенківській, вул. Плеханівській, вул. Ромашкіна, вул. Енергетичній та в проїзді Балашовському.

Також тривають роботи з відновлення стін, перекриттів та під’їздів у житлових будинках на вул. Шариковій, вул. Біблика, вул. Косарєва, вул. Роганській, вул. Северина Потоцького, вул. Великій Кільцевій та на пр. Героїв Харкова.