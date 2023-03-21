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У Харкові відновлюють пошкоджені після обстрілів РФ будинки: де йдуть роботи

Суспільство 12:17   21.03.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові відновлюють пошкоджені після обстрілів РФ будинки: де йдуть роботи Фото: Харківська міська рада

У Харкові ремонтують покрівлі, стіни та під’їзди після обстрілів у житлових будинках Індустріального та Слобідського районів.

З початку року відремонтували покрівлю на 15 житлових будинках, які постраждали внаслідок ударів РФ, повідомляють у Харківській міській раді.

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Фото: Харківська міська рада

Завершили відновлення стін, перекриттів, під’їздів у 10 будинках. Також закрили 394 вікна у квартирах та місцях загального користування та на техповерхах. Виконали ремонт 259 дверей у 15 будинках.

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Фото: Харківська міська рада

Наразі ведуться роботи з закриття вікон, ремонту дверей та покрівель у житлових будинках на вул. Миру, вул. Біблика, вул. Фесенківській, вул. Плеханівській, вул. Ромашкіна, вул. Енергетичній та в проїзді Балашовському.

03
Фото: Харківська міська рада
04
Фото: Харківська міська рада

Також тривають роботи з відновлення стін, перекриттів та під’їздів у житлових будинках на вул. Шариковій, вул. Біблика, вул. Косарєва, вул. Роганській, вул. Северина Потоцького, вул. Великій Кільцевій та на пр. Героїв Харкова.

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Фото: Харківська міська рада

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Автор: Вікторія Яковенко

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2023 в 12:17;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові ремонтують покрівлі, стіни та під’їзди після обстрілів у житлових будинках Індустріального та Слобідського районів.".