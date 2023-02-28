У Харкові на 150 млн грн. збільшать видатки на ремонт будинків після обстрілів

На позачерговій сесії Харківської міськради сьогодні, 28 лютого, внесли зміни до бюджету Харківської міської територіальної громади на 2023 рік, повідомила мерія Харкова.

Це пов’язано з надходженням субвенції на здійснення переданих видатків у сфері освіти в сумі 76,2 млн грн., повідомили у Департаменті бюджету і фінансів.

За рахунок вільного залишку бюджетних коштів та перерозподілу раніше затверджених бюджетних призначень планується збільшити видатки на відновлення житлового фонду (після обстрілів) на 150 млн грн, поточний та капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання холодної і гарячої води – на 110 млн грн, реконструкцію та капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі – на 40 млн грн, забезпечення безперебійного функціонування комунальних підприємств та установ – на 105,5 млн грн.

Також 31,5 млн грн планують спрямувати на фінансування військових частин у рамках «Комплексної Програми розвитку цивільного захисту, підвищення рівня громадської безпеки та забезпечення заходів щодо підготовки територіальної оборони Харківської міської територіальної громади на 2018-2025 роки».