В Харькове на 150 млн. грн. увеличат расходы на ремонт домов после обстрелов
На внеочередной сессии Харьковского горсовета сегодня, 28 февраля, внесли изменения в бюджет Харьковского городской территориальной громады на 2023 год, сообщила мэрия Харькова.
Это связано с поступлением субвенции на осуществление переданных расходов в сфере образования в сумме 76,2 млн. грн., сообщили в Департаменте бюджета и финансов.
За счет свободного остатка бюджетных средств и перераспределения ранее утвержденных бюджетных назначений планируется увеличить расходы на восстановление жилищного фонда (после обстрелов) на 150 млн грн, текущий и капитальный ремонт внутридомовых систем теплоснабжения и поставки холодной и горячей воды – на 110 млн грн, реконструкцию и капитальный ремонт улично-дорожной сети – на 40 млн грн, обеспечение бесперебойного функционирования коммунальных предприятий и учреждений – на 105,5 млн грн.
Также 31,5 млн грн планируют направить на финансирование воинских частей в рамках «Комплексной программы развития гражданской защиты, повышения уровня общественной безопасности и обеспечения мероприятий по подготовке территориальной обороны Харьковской городской территориальной общины на 2018-2025 годы».
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- • Дата публикации материала: 28 февраля 2023 в 12:51;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На внеочередной сессии Харьковского горсовета сегодня, 28 февраля, внесли изменения в бюджет Харьковского городской территориальной громады на 2023 год, сообщила мэрия Харькова. ".