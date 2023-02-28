В Харькове на 150 млн. грн. увеличат расходы на ремонт домов после обстрелов

На внеочередной сессии Харьковского горсовета сегодня, 28 февраля, внесли изменения в бюджет Харьковского городской территориальной громады на 2023 год, сообщила мэрия Харькова.

Это связано с поступлением субвенции на осуществление переданных расходов в сфере образования в сумме 76,2 млн. грн., сообщили в Департаменте бюджета и финансов.

За счет свободного остатка бюджетных средств и перераспределения ранее утвержденных бюджетных назначений планируется увеличить расходы на восстановление жилищного фонда (после обстрелов) на 150 млн грн, текущий и капитальный ремонт внутридомовых систем теплоснабжения и поставки холодной и горячей воды – на 110 млн грн, реконструкцию и капитальный ремонт улично-дорожной сети – на 40 млн грн, обеспечение бесперебойного функционирования коммунальных предприятий и учреждений – на 105,5 млн грн.

Также 31,5 млн грн планируют направить на финансирование воинских частей в рамках «Комплексной программы развития гражданской защиты, повышения уровня общественной безопасности и обеспечения мероприятий по подготовке территориальной обороны Харьковской городской территориальной общины на 2018-2025 годы».

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