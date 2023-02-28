Live
  • Вторник 28.02.2023
    • Харьков
  •   -1°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.61
    • 🟢

В Харькове на 150 млн. грн. увеличат расходы на ремонт домов после обстрелов

Общество 12:51   28.02.2023
Оксана Якушко
В Харькове на 150 млн. грн. увеличат расходы на ремонт домов после обстрелов

На внеочередной сессии Харьковского горсовета сегодня, 28 февраля, внесли изменения в бюджет Харьковского городской территориальной громады на 2023 год, сообщила мэрия Харькова. 

Это связано с поступлением субвенции на осуществление переданных расходов в сфере образования в сумме 76,2 млн. грн., сообщили в Департаменте бюджета и финансов.

За счет свободного остатка бюджетных средств и перераспределения ранее утвержденных бюджетных назначений планируется увеличить расходы на восстановление жилищного фонда (после обстрелов) на 150 млн грн, текущий и капитальный ремонт внутридомовых систем теплоснабжения и поставки холодной и горячей воды – на 110 млн грн, реконструкцию и капитальный ремонт улично-дорожной сети – на 40 млн грн, обеспечение бесперебойного функционирования коммунальных предприятий и учреждений – на 105,5 млн грн.

Также 31,5 млн грн планируют направить на финансирование воинских частей в рамках «Комплексной программы развития гражданской защиты, повышения уровня общественной безопасности и обеспечения мероприятий по подготовке территориальной обороны Харьковской городской территориальной общины на 2018-2025 годы».

Читайте также: В Харькове восстанавливают разрушенные при обстреле кровли жилых домов

Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

12:51
В Харькове на 150 млн. грн. увеличат расходы на ремонт домов после обстрелов
09:51
Все равно вернемся: в каких условиях живут в Харькове люди с Купянщины (сюжет)
21:03
На Харьковщине пьяный мужчина угнал ВАЗ, чтобы среди ночи покататься
20:27
В городе на Харьковщине не будет холодной воды больше суток
20:01
Тимошко: 257 человек доставили в полицию из центра Харькова, почти все — дети

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В Харькове на 150 млн. грн. увеличат расходы на ремонт домов после обстрелов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 28 февраля 2023 в 12:51;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На внеочередной сессии Харьковского горсовета сегодня, 28 февраля, внесли изменения в бюджет Харьковского городской территориальной громады на 2023 год, сообщила мэрия Харькова. ".