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В Харькове восстанавливают разрушенные при обстреле кровли жилых домов

Общество 13:22   27.02.2023
Оксана Якушко
В Харькове восстанавливают разрушенные при обстреле кровли жилых домов

В Харькове ремонтируют кровли, стены и подъезды после обстрелов в жилых домах в Индустриальном и Слободском районах, сообщает мэрия города.

Кровли восстанавливают на ул. Мира, ул. Библика, ул. Спартака, ул. Фесенковской, ул. Плехановская, ул. Адыгейской, ул. Ромашкина, ул. Аэрофлотской, а стены, перекрытия и подъезды ремонтируют после обстрелов в жилых домах по ул. Библика, ул. Большой Кольцевой, ул. Шариковой, ул. Мохнатской, на пр. Индустриальном.

Работники КП «Харьковжилстрой» с начала 2023 года в Индустриальном и Слободском районах:

— закрыли 339 окон в квартирах, местах общего пользования и на техэтажах;

— выполнили ремонт 223 дверей;

— отремонтировали семь кровель в домах и провели работы по снятию аварийности на кровле 12 жилых домов;

— установили восемь металлических переходов для безопасного передвижения пешеходов в зимний период;

— отремонтировали стены, перекрытия, подъезды в четырех жилых домах, пострадавших после обстрелов.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 февраля 2023 в 13:22;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове ремонтируют кровли, стены и подъезды после обстрелов в жилых домах в Индустриальном и Слободском районах, сообщает мэрия города.".