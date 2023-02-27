В Харькове восстанавливают разрушенные при обстреле кровли жилых домов
В Харькове ремонтируют кровли, стены и подъезды после обстрелов в жилых домах в Индустриальном и Слободском районах, сообщает мэрия города.
Кровли восстанавливают на ул. Мира, ул. Библика, ул. Спартака, ул. Фесенковской, ул. Плехановская, ул. Адыгейской, ул. Ромашкина, ул. Аэрофлотской, а стены, перекрытия и подъезды ремонтируют после обстрелов в жилых домах по ул. Библика, ул. Большой Кольцевой, ул. Шариковой, ул. Мохнатской, на пр. Индустриальном.
Работники КП «Харьковжилстрой» с начала 2023 года в Индустриальном и Слободском районах:
— закрыли 339 окон в квартирах, местах общего пользования и на техэтажах;
— выполнили ремонт 223 дверей;
— отремонтировали семь кровель в домах и провели работы по снятию аварийности на кровле 12 жилых домов;
— установили восемь металлических переходов для безопасного передвижения пешеходов в зимний период;
— отремонтировали стены, перекрытия, подъезды в четырех жилых домах, пострадавших после обстрелов.
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- • Дата публикации материала: 27 февраля 2023 в 13:22;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове ремонтируют кровли, стены и подъезды после обстрелов в жилых домах в Индустриальном и Слободском районах, сообщает мэрия города.".