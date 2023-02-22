Подъезда не существовало: Терехов показал, как отстроили разбитые дома (сюжет)

В домах на улицах Кооперативной, 18/20, Космонавтов, 2 и Бучмы, 50 в Харькове, которые получили значительные повреждения из-за обстрелов врага, провели капитальные ремонты. Восстановили конструктивные элементы, места общего пользования и подключили коммуникации — за бюджетные средства. Квартиры же будут приводить в порядок сами жильцы.

Три адреса, где работы почти завершены, журналисты посетили вместе с мэром Игорем Тереховым. Первый объект — шестиэтажка на Кооперативной, 18/20, которая была разрушена ударом врага в июле 2022 года. Восстановление началось в августе.

Игорь Терехов, Харьковский городской голова

В этом доме были значительные разрушения. Этого подъезда фактически не существовало. Мы сделали здесь полную реконструкцию. Вы видите, что здесь плиты перекрытия пришлось заменить. Кроме этого, кирпичная кладка была выполнена, полная замена оконных проемов. Поэтому здесь была очень такая мощная реконструкция. Прямая денежная помощь — мы такую не оказываем, потому что у нас нет такой возможности.

В дом начали возвращаться люди. Делать ремонты в квартирах они будут собственными силами.

Игорь Терехов, Харьковский городской голова

Что касается квартир самих, то это уже жители дома будут проводить. Мы будем им помогать вместе с нашими фондами, вместе с Красным Крестом и другими.

Людмила Мережко, жительница дома на улице Кооперативной, 18/20

Вода, газ, вот только провели отопление, слава богу. И дали нам свет, потому что вставляли окна.

Всего враг повредил в городе около 4,5 тысячи домов. В течение 2022 года восстановили 135, 66 из них получили значительные разрушения. Среди них — дом на улице Космонавтов, 2, попавший под обстрел в марте. В доме также провели капитальный ремонт.

Игорь Терехов, Харьковский городской голова

Кроме фасада здесь была кровля. Кроме этого, все окна, все панели были полностью разрушены. Отмостка пострадала. Определенные были фундаментные. Нам понадобилось где-то полгода, чтобы это все сделать. Кроме того хочу сказать, что это все сделано с энергосберегающими материалами.

Евгений Пасенов, заместитель директора департамента ЖКХ Харьковского горсовета

Сколько стоило восстановление дома? Этого именно? Где-то 8-9 миллионов гривен. Внешняя стена, укрепление несущих конструкций, укрепление перегородок восстанавливали. Все сети.



Игорь Терехов, Харьковский городской голова

Что касается коммуникаций, они были подведены. Вы видите, кто-то заселился, кто-то не заселился. Потому что здесь были разрушения этого подъезда. А в последних подъездах мы вынуждены были поставить окна, потому что они были тоже разрушены.



По данным пресс-службы мэрии, кроме «Жилстроя-1» и «Жилстроя-2» подрядчиками по восстановлению домов выступают еще по меньшей мере восемь компаний. Это ООО «Проектный институт «Харьковский гражданпроект», «ЮРМОНТАЖСТРОЙ», «ОКСИ-АРТБУД», «ЭНЕРГОЮЖСПЕЦСТРОЙ», «РД-СЕРВИС», «ЙОНИКС СТРОЙ» и ЧП «Строительная компания «МЕГА-С».

Игорь Терехов, Харьковский городской голова

Что касается подрядчиков — нет у нас монополии. Есть «Жилстрой-1», «Жилстрой-2». Это ряд компаний, которые работают. Что касается «Жилстроя», то это самая большая строительная компания, которая работала в Харькове. И когда, будем говорить, все сбежали — они остались в Харькове и очень помогали в первые часы, в первые дни войны.

На Северной Салтовке журналистам показали дом на улице Бучмы, 50, подъезд которого был разрушен в результате четырех попаданий.

Игорь Терехов, Харьковский городской голова

Здесь был очень тяжелый «прилет». Был огромный пожар на обе стороны подъезда. И когда все это закончилось — мы здесь были и считали, что этот дом невозможно восстановить. Но была проведена инструментальная экспертиза, которая дала возможность нам восстановить этот дом. Что касается жителей — многие из них выехали. Но они приходят, потому что нужно делать ремонты в квартирах. Коммуникации подведены, все подведено, но есть еще те виды работ, которые невозможно выполнить в зимнее время.

Общие убытки в результате ударов армии РФ по Харькову Терехов оценивает в 9 миллиардов долларов. 500 домов не подлежат восстановлению. Их начнут разбирать сразу после завершения всех необходимых процедур, отметил мэр.