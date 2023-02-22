“Під’їзду не існувало”: Терехов показав, як відновили розбиті будинки (сюжет)

У будинках на вулицях Кооперативній, 18/20, Космонавтів, 2 та Бучми, 50 в Харкові, які отримали значні пошкодження через обстріли ворога, провели капітальні ремонти. Відновили конструктивні елементи, місця загального користування та під’єднали комунікації – за бюджетні кошти. Квартири ж приводитимуть до ладу самі мешканці.

Три адреси, де роботи майже завершені, журналісти відвідали разом із мером Ігорем Тереховим. Перший об’єкт – шестиповерхівка на Кооперативній, 18/20, яка була зруйнована ударом ворога у липні 2022 року. Відновлення розпочалося у серпні.

Ігор Терехов, Харківський міський голова

У цьому помешканні були значні руйнування. Цього під’їзду фактично не існувало. Ми зробили тут повну реконструкцію. Ви бачите, що тут плити перекриття довелося замінити. Крім цього, цеглова кладка була виконана, повна заміна віконних пройомів. Тому тут була дуже така потужна реконструкція. Пряма грошова допомога – ми таку не оказуємо, бо в нас немає такої можливості.

До будинку почали повертатись люди. Робити ремонти у квартирах вони будуть власними силами.

Ігор Терехов, Харківський міський голова

Що стосується квартир самих, то це вже мешканці будинку будуть проводити. Ми будемо їм допомагати разом з нашими фондами, разом з Червоним Хрестом та іншими.

Людмила Мережко, мешканка будинку на вулиці Кооперативній, 18/20

Вода, газ, ось тільки провели опалення, слава богу. І дали нам світло, бо вставляли вікна.

Загалом ворог пошкодив у місті близько 4,5 тисяч будинків. Протягом 2022 року відновили 135, 66 із них отримали значні руйнування. Серед них – будинок на вулиці Космонавтів, 2, який потрапив під обстріл у березні. У будинку провели капітальний ремонт.

Ігор Терехов, Харківський міський голова

Крім фасаду тут була покрівля. Крім цього, всі вікна, всі панелі були вщент зруйновані. Отмостка постраждала. Певні були фундаментні. Нам знадобилось десь пів року, щоб це все зробити. Крім того, хочу сказати, що це все зроблено з енергозберігаючими матеріалами.

Євген Пасенов, заступник директора департаменту ЖКГ Харківської міськради

Скільки коштувало відновлення будинку? Цього саме? Десь 8-9 мільйонів гривень. Зовнішня стіна, укріплення несучих конструкцій, укріплення перегородок відновлювали. Усі мережі.

Ігор Терехов, Харківський міський голова

Що стосується комунікацій, вони були підведені. Ви бачите, хтось заселився, хтось не заселився. Бо тут були руйнування цього під’їзду. А в останніх під’їздах ми вимушені були поставити вікна, бо вони були теж зруйновані.

За даними пресслужби мерії, окрім “Житлобуду-1” та “Житлобуду-2” підрядниками з відновлення домів виступають ще щонайменше вісім компаній. Це ТОВ “Проектний інститут” Харківський громадянпроект”, “ЮРМОНТАЖСТРОЙ””, “ОКСИ-АРТБУД”, “ЕНЕРГОЮЖСПЕЦСТРОЙ”, “РД-СЕРВІС”, “ЙОНІКС СТРОЙ” та ПП “Будівельна компанія “МЕГА-С”.

Ігор Терехов, Харківський міський голова

Що стосується підрядників – немає в нас монополії. Є “Житлобуд-1”, “Житлобуд-2”. Це низка компаній, які працюють. Що стосується “Житлобуду”, то це найбільша будівельна компанія, яка працювала в Харкові. І коли, будемо казати, всі втекли – вони залишились у Харкові та дуже допомагали в перші години, в перші дні війни.

На Північній Салтівці журналістам показали будинок на вулиці Бучми, 50, під’їзд якого був зруйнований внаслідок чотирьох влучань.

Ігор Терехов, Харківський міський голова

Тут був дуже важкий “приліт”. Була величезна пожежа на обидві сторони під’їзду. І коли все це закінчилось – ми тут були та вважали, що цей будинок неможливо відновити. Але була проведена інструментальна експертиза, яка дала можливість нам відновити цей будинок. Що стосується мешканців – багато з них виїхало. Але вони приходять, бо потрібно робити ремонти у квартирах. Комунікації підведено, все підведено, але є ще ті види робіт, які неможливо виконати в зимовий час.

Загальні збитки внаслідок ударів армії РФ по Харкову Терехов оцінює у 9 мільярдів доларів. 500 будинків не підлягають відновленню. Їх почнуть розбирати одразу після завершення всіх необхідних процедур, зазначив мер.