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У Харкові відновлюють зруйновані під час обстрілів покрівлі житлових будинків

Суспільство 13:22   27.02.2023
Оксана Якушко
У Харкові відновлюють зруйновані під час обстрілів покрівлі житлових будинків

У Харкові ремонтують покрівлі, стіни та під’їзди після обстрілів у житлових будинках в Індустріальному та Слобідському районах, повідомляє мерія міста.

Покрівлі відновлюють на вул. Миру, вул. Біблика, вул. Спартака, вул. Фесенківській, вул. Плеханівській, вул. Адигейській, вул. Ромашкіна, вул. Аерофлотській, а стіни, перекриття та під’їзди ремонтують після обстрілів у житлових будинках на вул. Біблика, вул. Великій Кільцевій, вул. Шариковій, вул. Мохнацькій, на пр. Індустріальному.

Працівники КП «Харківжитлобуд» з початку 2023 року в Індустріальному та Слобідському районах:

– закрили 339 вікон у квартирах, місцях загального користування та на техповерхах;

– виконали ремонт 223 дверей;

– відремонтували 7 покрівель у будинках та провели роботи зі зняття аварійності на покрівлі 12 житлових будинків;

– встановили вісім металевих переходів для безпечного пересування пішоходів у зимовий період;

– відремонтували стіни, перекриття, під’їзди у чотирьох житлових будинках, які постраждали після обстрілу.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2023 в 13:22;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові ремонтують покрівлі, стіни та під’їзди після обстрілів у житлових будинках в Індустріальному та Слобідському районах, повідомляє мерія міста.".