У Харкові відновлюють зруйновані під час обстрілів покрівлі житлових будинків
У Харкові ремонтують покрівлі, стіни та під’їзди після обстрілів у житлових будинках в Індустріальному та Слобідському районах, повідомляє мерія міста.
Покрівлі відновлюють на вул. Миру, вул. Біблика, вул. Спартака, вул. Фесенківській, вул. Плеханівській, вул. Адигейській, вул. Ромашкіна, вул. Аерофлотській, а стіни, перекриття та під’їзди ремонтують після обстрілів у житлових будинках на вул. Біблика, вул. Великій Кільцевій, вул. Шариковій, вул. Мохнацькій, на пр. Індустріальному.
Працівники КП «Харківжитлобуд» з початку 2023 року в Індустріальному та Слобідському районах:
– закрили 339 вікон у квартирах, місцях загального користування та на техповерхах;
– виконали ремонт 223 дверей;
– відремонтували 7 покрівель у будинках та провели роботи зі зняття аварійності на покрівлі 12 житлових будинків;
– встановили вісім металевих переходів для безпечного пересування пішоходів у зимовий період;
– відремонтували стіни, перекриття, під’їзди у чотирьох житлових будинках, які постраждали після обстрілу.
Читайте також: “Під’їзду не існувало”: Терехов показав, як відновили розбиті будинки (сюжет)
Новини за темою:
Ви читали новину: «У Харкові відновлюють зруйновані під час обстрілів покрівлі житлових будинків»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2023 в 13:22;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові ремонтують покрівлі, стіни та під’їзди після обстрілів у житлових будинках в Індустріальному та Слобідському районах, повідомляє мерія міста.".