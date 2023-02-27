У Харкові відновлюють зруйновані під час обстрілів покрівлі житлових будинків

У Харкові ремонтують покрівлі, стіни та під’їзди після обстрілів у житлових будинках в Індустріальному та Слобідському районах, повідомляє мерія міста.

Покрівлі відновлюють на вул. Миру, вул. Біблика, вул. Спартака, вул. Фесенківській, вул. Плеханівській, вул. Адигейській, вул. Ромашкіна, вул. Аерофлотській, а стіни, перекриття та під’їзди ремонтують після обстрілів у житлових будинках на вул. Біблика, вул. Великій Кільцевій, вул. Шариковій, вул. Мохнацькій, на пр. Індустріальному.

Працівники КП «Харківжитлобуд» з початку 2023 року в Індустріальному та Слобідському районах:

– закрили 339 вікон у квартирах, місцях загального користування та на техповерхах;

– виконали ремонт 223 дверей;

– відремонтували 7 покрівель у будинках та провели роботи зі зняття аварійності на покрівлі 12 житлових будинків;



– встановили вісім металевих переходів для безпечного пересування пішоходів у зимовий період;

– відремонтували стіни, перекриття, під’їзди у чотирьох житлових будинках, які постраждали після обстрілу.