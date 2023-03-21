Live
  • Вторник 21.03.2023
    • Харьков
  •   +7°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.15
    • 🟢

В Харькове восстанавливают дома, пострадавшие от обстрелов РФ: где идут работы

Общество 12:17   21.03.2023
Виктория Яковенко
В Харькове восстанавливают дома, пострадавшие от обстрелов РФ: где идут работы Фото: Харьковский городской совет

В Харькове ремонтируют кровли, стены и подъезды после обстрелов в жилых домах Индустриального и Слободского районов.

С начала года отремонтировали кровлю на 15 жилых домах, пострадавших в результате ударов РФ, сообщают в Харьковском городском совете.

01
Фото: Харьковский городской совет

Завершили восстановление стен, перекрытий, подъездов в 10 домах. Также закрыли 394 окна в квартирах и местах общего пользования и на техэтажах. Выполнили ремонт 259 дверей на 15 домах.

02
Фото: Харьковский городской совет

Сейчас ведутся работы по закрытию окон, ремонту дверей и кровель в жилых домах по ул. Мира, ул. Библика, ул. Фесенковской, ул. Плехановская, ул. Ромашкина, ул. Энергетической и в Балашовском проезде.

03
Фото: Харьковский городской совет
04
Фото: Харьковский городской совет

Также продолжаются работы по восстановлению стен, перекрытий и подъездов в жилых домах по ул. Шариковой, ул. Библика, ул. Косарева, ул. Роганской, ул. Северина Потоцкого, ул. Большой Кольцевой и на проспекте Героев Харькова.

05
Фото: Харьковский городской совет

Читайте также: В Харькове на 150 млн. грн. увеличат расходы на ремонт домов после обстрелов

 

Автор: Виктория Яковенко

Новости по теме:

12:17
В Харькове восстанавливают дома, пострадавшие от обстрелов РФ: где идут работы
18:49
В громаде на Харьковщине строят мост через Северский Донец (видео)
18:08
С начала марта в Харькове возобновили работу два рынка — мэрия
17:05
В Харьковской области выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ
16:37
Во вторник на Салтовке трамваи на несколько часов сменят маршруты

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В Харькове восстанавливают дома, пострадавшие от обстрелов РФ: где идут работы»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 21 марта 2023 в 12:17;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове ремонтируют кровли, стены и подъезды после обстрелов в жилых домах Индустриального и Слободского районов.".