В Харькове восстанавливают дома, пострадавшие от обстрелов РФ: где идут работы
В Харькове ремонтируют кровли, стены и подъезды после обстрелов в жилых домах Индустриального и Слободского районов.
С начала года отремонтировали кровлю на 15 жилых домах, пострадавших в результате ударов РФ, сообщают в Харьковском городском совете.
Завершили восстановление стен, перекрытий, подъездов в 10 домах. Также закрыли 394 окна в квартирах и местах общего пользования и на техэтажах. Выполнили ремонт 259 дверей на 15 домах.
Сейчас ведутся работы по закрытию окон, ремонту дверей и кровель в жилых домах по ул. Мира, ул. Библика, ул. Фесенковской, ул. Плехановская, ул. Ромашкина, ул. Энергетической и в Балашовском проезде.
Также продолжаются работы по восстановлению стен, перекрытий и подъездов в жилых домах по ул. Шариковой, ул. Библика, ул. Косарева, ул. Роганской, ул. Северина Потоцкого, ул. Большой Кольцевой и на проспекте Героев Харькова.
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- • Дата публикации материала: 21 марта 2023 в 12:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове ремонтируют кровли, стены и подъезды после обстрелов в жилых домах Индустриального и Слободского районов.".