В Харькове восстанавливают дома, пострадавшие от обстрелов РФ: где идут работы

В Харькове ремонтируют кровли, стены и подъезды после обстрелов в жилых домах Индустриального и Слободского районов.

С начала года отремонтировали кровлю на 15 жилых домах, пострадавших в результате ударов РФ, сообщают в Харьковском городском совете.

Завершили восстановление стен, перекрытий, подъездов в 10 домах. Также закрыли 394 окна в квартирах и местах общего пользования и на техэтажах. Выполнили ремонт 259 дверей на 15 домах.

Сейчас ведутся работы по закрытию окон, ремонту дверей и кровель в жилых домах по ул. Мира, ул. Библика, ул. Фесенковской, ул. Плехановская, ул. Ромашкина, ул. Энергетической и в Балашовском проезде.

Также продолжаются работы по восстановлению стен, перекрытий и подъездов в жилых домах по ул. Шариковой, ул. Библика, ул. Косарева, ул. Роганской, ул. Северина Потоцкого, ул. Большой Кольцевой и на проспекте Героев Харькова.