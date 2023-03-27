В Харькове ремонтируют разбитые обстрелами светофоры (фото)

Фото работ, которые проводят на Салтовке в Харькове, опубликовала пресс-служба Харьковского горсовета.

«Работники КП «Харьков-Сигнал» ремонтируют светофорные объекты и контролеры, поврежденные в результате военных действий», — подписали фотографии в telegram-канале мэрии.

Ремонтники восстанавливают светофоры наодном из проблемных перекрестков — пересечении улиц Героев Труда и Академика Барабашова. Здесь и при работающем светофоре в довоенные времена регулярно собирались большие «тянучки». В этот район не раз «прилетало», поэтому оборудование не перекрестке повреждено.