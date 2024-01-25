На шляху до краху. Фондовий ринок Китаю втратив акцій на $6 трильйонів

Компартія Китаю посилила контроль за конфіденційною або невтішною інформацією про економіку країни, що слабшає. І подає офіційну статистику у райдужних тонах. Тим часом довіра інвесторів до китайської економіки знаходиться на найнижчому рівні за останні десятиліття, повідомляє Bloomberg.

Розгром китайського фондового ринку вартістю 6 трильйонів доларів оголив хворобливу правду про уряд президента Сі Цзіньпіна і похмурі перспективи другої економіки світу.

Уряд Китаю вже виділив пакет допомоги у 2 трильйони юанів (280 мільярдів доларів) і почав раптово скорочувати норми банківських резервів, щоб зупинити обвал.

Але міжнародні інвестори вважають, що цих заходів буде достатньо. Порівняно з багаторічною кризою нерухомості та демографічними проблемами в країні, крах фондового ринку може здатися відносно поверховою проблемою.

Але в країні, де держава контролює фінанси, ринок служить публічним нагадуванням про проблеми, що мають реальну економіку, від падіння цін на житло до зростання торгової напруженості.

Минуло майже десять років з того часу, як влада Китаю востаннє виявляла таку велику стурбованість з приводу фондового ринку країни. Але економічне тло 2015 року було зовсім іншим.

Тоді уряд також був готовий запровадити масштабне стимулювання основного драйвера економіки – нерухомості. Він дав понад 3 трильйони юанів центрального банку на знесення старих багатоквартирних будинків, а також будівництво та продаж нових. Влада різко знизила відсоткові ставки, стимулюючи споживчі витрати та інвестиції у бізнес. Політика двох дітей була запроваджена у жовтні того ж року, що активізувало інтерес інвесторів до країни. І за офіційними даними зростання ВВП за рік склало 7%.

У 2023 році економіка досягла річного цільового показника зростання близько 5%, проте вона також зафіксувала найгіршу дефляційну смугу з часів азійської фінансової кризи. Ціни на житло впали у грудні найбільше майже за дев’ять років. Експорт утруднений, населення скорочується, існує величезна армія безробітних випускників.

А те, що влада дедалі більше концентрується у верхах Комуністичної партії, дозволяють припустити, що урядовці не зможуть швидко реагувати на кризи.

Зміна політики Китаю призвела до «відходу позик з ринку», оскільки більшість кредитів прив’язана до нерухомості, сказав Джейсон Сюй, директор з інвестицій Rayliant Global Advisors Ltd. Це означає, що масштаб нинішнього спаду набагато більший, ніж у 2015 році.

Спад споживання у Китаї

Споживчі витрати відновлюються набагато повільніше, ніж виробництво. На тлі найнижчого занепаду за останні десятиліття розгоряються дебати про те, чи зможе китайська економіка колись обігнати американську, чи натомість вона рухається до стагнації, що охопила Японію у 1990-х роках.

На ці питання стає важче відповісти. Пекін посилив обмеження на конфіденційну або невтішну інформацію про економіку країни, що слабшає. Офіційна статистика ринку нерухомості малює райдужну картину, відмінну від реальності.

“Зниження фондового ринку за останній рік, очевидно, є вироком китайській економіці”, – сказав Крістофер Беддор, заступник директора з досліджень Китаю в компанії Gavekal Dragonomics, що базується в Гонконгу. «Китайські фондові ринки мають тенденцію зростати, коли економічне зростання пришвидшується. І китайські та іноземні інвестори дійшли висновку, що тепер це навряд чи станеться».

Низка урядових кампаній, спрямованих на все: від захисту довкілля до скорочення розриву в рівні добробуту, завдала в останні роки значного удару по бізнесу. Поліпшення умов для приватних компаній, включаючи ефективніший захист прав власності, і політика, що дозволяє більшій кількості ринкових сил розподіляти ресурси, зможуть послабити недовіру серед приватних підприємців.

Крім того, інвестори хочуть, щоб Китай знизив торгову напруженість та покращив відносини з іншими великими економіками, включаючи США.

“Ситуація набагато складніша, ніж у 2015 році”, – сказала Алісія Гарсія Ерреро, головний економіст з Азіатсько-Тихоокеанського регіону Natixis SA. «Їм треба вигадати великий стимул. Я не знаю, чи мають вони бюджетний простір і чи зможуть знизити ставки настільки, щоб це сталося. Тож приготуйтеся, — сказала вона. Нам слід пристебнути ремені безпеки».