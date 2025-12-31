Live

Сьогодні 31 грудня 2025: яке свято та день в історії

31.12.2025
Оксана Горун
Сьогодні 31 грудня 2025: яке свято та день в історії

31 грудня – переддень Нового року, в Україні – Щедрий вечір (Маланка). Цього дня у 2022 році Китай завершив створення своєї космічної станції “Тяньгун”. У 1999-му російський президент Єльцин заявив: “Я втомився, я йду”, – та підклав усьому світу Путіна. У 1942-му відбувся так званий “Новорічний бій” у Баренцевому морі між британським та німецьким флотом. У 1877-му в Харкові народився український письменник Гнат Хоткевич. У 1869-му після довгих пошуків археологи виявили руїни храму Артеміди. У 1600-му королева Єлизавета I створила Британську Ост-Індську компанію. У 406 році варвари здійснили Великий перехід через Рейн та вдерлися до Римської імперії.

Свята та пам’ятні дати 31 грудня

31 грудня – переддень Нового року. В Україні – Щедрий вечір (Маланка). Докладніше.

У світі проводять глобальну подію –  Медитацію заради миру.

Також відзначають: День шампанського, День ухвалення рішення.

31 грудня в історії

31 грудня 406 року відбувся Великий перехід через Рейн. Докладніше.

31 грудня 1600 року своїм указом королева Єлизавета I створила Британську Ост-Індську компанію. Докладніше.

31 грудня 1869 року експедиція британських археологів на чолі з Джоном Вудом на південь від Ізміра виявила в болоті, на 7-метровій глибині, руїни одного з семи чудес світу – храму АртемідиДокладніше.

31 грудня 1877 року в Харкові народився український письменник, мистецтвознавець, бандурист та театральний діяч Гнат Хоткевич. Докладніше.
Бандурист Гнат Хоткевич
Фото: vitaliy-kreslav.livejournal.com

31 грудня 1942 року відбулася так звана “Новорічна битва” – бій у Баренцевому морі між британським та німецьким флотом. Докладніше.

31 грудня 1999 року російський президент Борис Єльцин підклав свиню всьому світу, коли пішов у відставку та призначив своїм наступником Володимира Путіна.

31 грудня 2022 року Китай офіційно повідомив про завершення будівництва своєї космічної станції “Тяньгун” (у перекладі – “Небесний палац”). Цього дня запустили другий модуль станції. А збирали її в три етапи: у квітні 2021-го на орбіту запустили основний модуль “Тяньхе” (з житловими приміщеннями для екіпажу), влітку 2022-го – перший лабораторний модуль, а 31 грудня – другий лабораторний модуль.

У перспективі до конструкції ще мають додати телескоп, який летітиме поряд.

“Китай — лише третя країна в історії, яка відправила астронавтів у космос і побудувала космічну станцію, після Радянського Союзу та США, – писало влітку 2022 року Бі-Бі-Сі. – Китай сподівається, що Тяньгун замінить Міжнародну космічну станцію (МКС), яка має бути виведена з експлуатації у 2031 році. Китайські астронавти наразі не можуть побувати на МКС, оскільки закон США забороняє їхньому космічному агентству NASA ділитися своїми даними з Китаєм. Амбіції Китаю на цьому не закінчуються. Через кілька років він хоче взяти зразки з астероїдів поблизу Землі. До 2030 року планує відправити своїх перших астронавтів на Місяць, а також відправити зонди для збору зразків з Марса та Юпітера”.

Церковне свято 31 грудня

Сьогодні – віддання свята Різдва Христового. Вшановують пам’ять преподобної Меланії Римлянки та святителя Петра Могили, митрополита Київського та Галицького, і всієї Русі. Докладніше.

Народні прикмети

Яка погода 31 грудня – таким буде липень.

Сильний мороз 31 грудня – до снігопаду.

Снігова завірюха – до хорошого врожаю.

Якщо на Маланку потеплішало, то літо буде дощовим.

Що не можна робити 31 грудня

Не можна залишати молоко у відкритому посуді.

Не можна лаяти й обзивати дитину.

Не можна лаятися за святковим столом.

Автор: Оксана Горун
