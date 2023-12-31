Сьогодні 31 грудня: яке свято та день в історії

31 грудня – переддень Нового року, в Україні – Щедрий вечір (Маланка). Цього дня 1600 року королева Єлизавета I створила Британську Ост-Індську компанію. 1869-го після довгих пошуків археологи виявили руїни храму Артеміди. 1877-го в Харкові народився український письменник Гнат Хоткевич. 1942-го відбувся так званий “Новорічний бій” – бій у Баренцевому морі між британським та німецьким флотом. 1999-го російський президент Єльцин сказав сакраментальне “Я втомився, я йду” і підклав усьому світу Путіна.

Свята та пам’ятні дати 31 грудня

31 грудня – переддень Нового року. В Україні – Щедрий вечір (Маланка). Це свято поєднує народні та церковні традиції. Адже 31 грудня – день святої Меланії. Однак у народній традиції він поступово трансформувався в обряд із перевдяганням у тварин та фольклорних персонажів. Обов’язкові персонажі цього дійства – “баба Маланка” (в яку традиційно перевдягають хлопця) та “дід Василь” (1 січня – день святого Василя). Молодь водить козу та щедрує.

Також відзначають: День шампанського, День ухвалення рішення.

31 грудня в історії

31 грудня 1600 року своїм указом королева Єлизавета I створила Британську Ост-Індську компанію. Компанія здійснювала колонізацію Індії та низки країн Сходу. Вона мала військові та навіть урядові функції. Детальніше.

31 грудня 1869 експедиція британських археологів на чолі з Джоном Вудом на південь від Ізміру виявила в болоті, на 7-метровій глибині, руїни одного з семи чудес світу – храму Артеміди.

Науковому відкриттю передувало шість років пошуків. Спонсорував їх Британський музей. Першою виявили опорну плиту храму. Розкопки на цьому місці продовжували ще п’ять років. А потім відновили на початку ХХ століття. Тоді виявили скульптурні фрагменти перебудови IV століття до н. е. та кілька фрагментів попереднього храму, а також скарб стародавніх монет (600 року до нашої ери). Наразі місце, де виявили залишки храму, позначає єдина колона. Її зібрали із різних фрагментів. Інші знайдені артефакти знаходяться в Британському музеї та музеях Туреччини.

31 грудня 1877 року в Харкові народився український письменник, мистецтвознавець, бандурист та театральний діяч Гнат Хоткевич.

Перший етап його харківського життя тривав до 1906 року. За цей час Хоткевич закінчив Харківське училище та технічний факультет Харківського технологічного інституту. А також встиг попрацювати залізничним інженером Харківсько-Миколаївської залізниці та розробив власний проєкт дизельного потяга. Детальніше.

31 грудня 1942 року відбулася так звана “Новорічна битва” – бій у Баренцевому морі між британським та німецьким флотом. Британські кораблі охороняли арктичний конвой JW-51B. Він прямував до СРСР із технікою та матеріалами від західних союзників. 14 торгових суден перевозили до Мурманська танки, автомобілі, винищувачі та бомбардувальники, а також тисячі тонн палива та інших матеріалів. Охороняли судна два британські крейсери, п’ять есмінців і кілька суден з легким озброєнням. Напад на нього вчинили значно сильніші німецькі сили – шість есмінців, лінкор та важкий крейсер. Першими важливу ціль помітили німецькі літаки-розвідники ще 24 грудня. Далі координати визначив підводний човен, тому німці вивели флот у море, щоб перехопити допомогу, яка прямувала до СРСР. Британці виявили переслідувачів о 8:20 31 грудня та дали їм бій. Вони змогли не лише відбити атаку, а ще й не втратити жодного з торгових судів. Внаслідок бою затонули британський міноносець та тральник. Німецький важкий крейсер “Адмірал Гіппер” зазнав тяжких ушкоджень, один з есмінців утопили.

У результаті нападники відступили. Це викликало напад гніву в Гітлера. Він усунув з посади Верховного командувача ВМФ Німеччини адмірала Еріха Редера та ухвалив рішення розформувати надводний військово-морський флот і відправити кораблі на брухт. Фюрер хотів залишити в морі лише підводні човни. Однак згодом новий командувач Крігсмаріне Карл Деніц зміг переконати Гітлера зберегти великі надводні кораблі.

31 грудня 1999 року російський президент Борис Єльцин підклав свиню всьому світу, коли пішов у відставку та призначив своїм наступником Володимира Путіна.

Церковне свято 31 грудня

31 грудня за новим церковним календарем в Україні вшановують пам’ять праведного Йосифа Обручника, Давида, царя, і Якова, брата Господнього (це перехідне святкування в неділю після Різдва Христового). Також сьогодні – віддання Свята Різдва Христового. Шанують пам’ять преподобної Меланії Римлянки та Святителя Петра Могили, митрополита Київського і Галицького та всієї Руси.

Меланія Римлянка народилася у християнській сім’ї у Римі. Її батьки були багатими та відомими людьми. Вони бачили в дочці спадкоємицю та продовжувачку роду. Тож у 397 році Меланію проти її волі видали заміж за знатного юнака Пініана. Чоловік Меланії хотів дітей, вона ж сподівалася жити у непорочності. Проте здалася – вона все ж таки народила дочку, а згодом і померлого після хрещення сина. Пініан бачив, що дружина страждає, і дав обітницю жити в непорочності. Через деякий час дочка подружжя також померла. Меланія та її чоловік залишили Рим. Йому було 24 роки, їй – 20. Вони відвідували хворих, приймали мандрівників, допомагали бідним, старцям та монастирям. На їх кошти було збудовано багато храмів та лікарень. Згодом Меланія оселилася на Єлеонській горі в самотній келії. Поступово біля келії з’явився монастир, де зібралося близько 90 дівчат. Згодом Меланія власним коштом збудувала на горі Вознесіння Христового чоловічий монастир. 439 року свята спокійно віддала свою душу Господу.

Митрополит Київський, Галицький та всієї Руси Петро Могила став першим, кого канонізували у святі Українські Православні Церкви всіх конфесій. Це сталося в 1996 році. Він канонізований усіма 15-ма автокефальними Церквами Вселенської Церкви (лише російська церква канонізувала його як місцевошанованого святого). Петро Могила жив у XVII столітті. Чернечий постриг прийняв у Києво-Печерському монастирі в 1625 році. Після смерті архімандрита Печерської лаври у грудні 1627-го був посвячений на його посаду. У цей час Могилі виповнилося 30 років. Багато зробив для розвитку Києво-Печерського монастиря, освітніх закладів при ньому, розвивав друкарство. Митрополитом Петро Могила став у 1633 році. Уся його діяльність була спрямована на відновлення повнокровного життя Православної Церкви. Запроваджував українську мову в церковне життя. Так, за настановами Петра Могили старозавітні тексти викладалися церковнослов’янською мовою, а проповіді, повчання, вірші й панегірики — українською.

Народні прикмети

Яка погода 31 грудня – таким буде липень.

Сильний мороз 31 грудня – до снігопаду.

Снігова завірюха – до хорошого врожаю.

Якщо на Маланку потеплішало, то літо буде дощовим.

Що не можна робити 31 грудня

Не можна залишати молоко у відкритому посуді.

Не можна лаяти й обзивати дитину.

Не можна лаятися за святковим столом.