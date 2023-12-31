Сегодня 31 декабря: какой праздник и день в истории

31 декабря – канун Нового года, в Украине – Щедрый вечер (Маланка). В этот день в 1600 году королева Елизавета I создала Британскую Ост-Индскую компанию. В 1869-м после долгих поисков археологи обнаружили руины храма Артемиды. В 1877-м в Харькове родился украинский писатель Гнат Хоткевич. В 1942-м состоялся так называемый «Новогодний бой» – бой в Баренцевом море между британским и немецким флотом. В 1999-м российский президент Ельцин сказал сакраментальное «Я устал, я ухожу» и подложил всему миру Путина.

Праздники и памятные даты 31 декабря

31 декабря – канун Нового года. В Украине – Щедрый вечер (Маланка). Этот праздник объединяет народные и церковные традиции. Ведь 31 декабря – день святой Мелании. Однако в народной традиции он постепенно трансформировался в обряд с переодеванием в животных и фольклорных персонажей. Обязательные персонажи этого действа — «баба Маланка» (в которую традиционно переодевают парня) и «дед Василь» (1 января — день святого Василия). Молодежь водит козу и щедрует.

Также отмечают: День шампанского, День принятия решения.

31 декабря в истории

31 декабря 1600 года своим указом королева Елизавета I создала Британскую Ост-Индскую компанию. Компания осуществляла колонизацию Индии и ряда стран Востока. Она имела военные и даже правительственные функции. Подробнее.

31 декабря 1869 года экспедиция британских археологов во главе с Джоном Вудом к югу от Измира обнаружила в болоте, на 7-метровой глубине, развалины одного из семи чудес света — храма Артемиды.

Научному открытию предшествовало шесть лет поисков. Спонсировал их Британский музей. Первой нашли опорную плиту храма. Раскопки на этом месте продолжали еще пять лет. А затем возобновили в начале ХХ века. Тогда обнаружили скульптурные фрагменты перестройки IV века до н. э. и несколько фрагментов предыдущего храма, а также – клад древних монет (600 года до нашей эры). Сейчас место, где обнаружили остатки храма, обозначает единственная колонна. Ее собрали из разных фрагментов. Остальные найденные артефакты находятся в Британском музее и музеях Турции.

31 декабря 1877 года в Харькове родился украинский писатель, искусствовед, бандурист и театральный деятель Гнат Хоткевич.

Первый этап его харьковской жизни длился до 1906 года. За это время Хоткевич окончил Харьковское училище и технический факультет Харьковского технологического института. А также успел поработать железнодорожным инженером Харьковско-Николаевской железной дороги и разработал собственный проект дизельного поезда. Подробнее.

31 декабря 1942 года произошло так называемое «Новогоднее сражение» — бой в Баренцевом море между британским и немецким флотом. Британские корабли охраняли арктический конвой JW-51B. Он направлялся в СССР с техникой и материалами от западных союзников. 14 торговых судов перевозили в Мурманск танки, автомобили, истребители и бомбардировщики, а также тысячи тонн топлива и других материалов. Охраняли суда два британских крейсера, пять эсминцев и несколько судов с легким вооружением. Нападение на него совершили значительно более мощные немецкие силы — шесть эсминцев, линкор и тяжелый крейсер. Первыми немаловажную цель заметили немецкие самолеты-разведчики еще 24 декабря. Далее координаты определила подлодка, поэтому немцы вывели флот в море, чтобы перехватить помощь, направлявшуюся в СССР. Британцы обнаружили преследователей в 8:20 31 декабря и дали им бой. Они смогли не только отразить атаку, но еще и не потерять ни одного из торговых судов. В результате боя затонули британский миноносец и тральщик. Немецкий тяжелый крейсер «Адмирал Хиппер» получил тяжелые повреждения, один из эсминцев утопили.

В результате нападавшие отступили. Это вызвало приступ гнева у Гитлера. Он отстранил от должности Верховного командующего ВМФ Германии адмирала Эриха Редера и принял решение расформировать надводный военно-морской флот и отправить корабли на металлолом. Фюрер хотел оставить в море только подлодки. Однако со временем новый командующий Кригсмарине Карл Дениц смог убедить Гитлера сохранить большие надводные корабли.

31 декабря 1999 года российский президент Борис Ельцин подложил свинью всему миру, когда ушел в отставку и назначил своим преемником Владимира Путина.

Церковный праздник 31 декабря

31 декабря по новому церковному календарю в Украине чтят память праведного Иосифа Обручника, Давида, царя и Иакова, брата Господня (это переходное празднование в воскресенье после Рождества Христова). Также сегодня — отдание Праздника Рождества Христова. Чтят память преподобной Мелании Римлянки и Святителя Петра Могилы, митрополита Киевского и Галицкого и всея Руси.

Мелания Римлянка родилась в христианской семье в Риме. Ее родители были богатыми и известными людьми. Они видели в дочери наследницу и продолжательницу рода. Так что в 397 году Меланию против ее воли выдали замуж за знатного юношу Пиниана. Муж Мелании хотел детей, она же надеялась жить в непорочности. Однако сдалась – она все же родила дочь, а впоследствии и умершего после крещения сына. Пиниан видел, что жена страдает, и дал обет жить в непорочности. Через некоторое время дочь супругов также скончалась. Мелания и ее муж покинули Рим. Ему было 24 года, ей – 20. Они посещали больных, принимали путешественников, помогали бедным, старикам и монастырям. На их средства построили многочисленные храмы и больницы. Впоследствии Мелания поселилась на Елеонской горе в одиночной келье. Постепенно у кельи появился монастырь, где собралось около 90 девушек. Впоследствии Мелания за свой счет построила на горе Вознесения Христова мужской монастырь. В 439 году святая спокойно отдала свою душу Господу.

Митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси Петр Могила стал первым, кого канонизировали в святые Украинской Православной Церкви всех конфессий. Это случилось в 1996 году. Он канонизирован всеми 15 автокефальными Церквями Вселенской Церкви (только российская церковь канонизировала его как местночтимого святого). Петр Могила жил в XVII веке. Монашеский постриг принял в Киево-Печерском монастыре в 1625 году. После смерти архимандрита Печерской лавры в декабре 1627 был рукоположен в этот сан. В это время Могиле исполнилось 30 лет. Многое сделал для развития Киево-Печерского монастыря, образовательных заведений при нем, развивал книгопечатание. Митрополитом Петр Могила стал в 1633 году. Вся его деятельность была направлена на восстановление полнокровной жизни православной церкви. Вводил украинский язык в церковную жизнь. Так, по наставлениям Петра Могилы, ветхозаветные тексты преподавали на церковнославянском языке, а проповеди, наставления, стихи и панегирики — на украинском.

Народные приметы

Какая погода 31 декабря – таким будет июль.

Сильный мороз 31 декабря – к снегопаду.

Снежная вьюга – к хорошему урожаю.

Если на Маланку потеплело, то лето будет дождливым.

Что нельзя делать 31 декабря

Нельзя оставлять молоко в открытой посуде.

Нельзя ругать и обзывать ребенка.

Нельзя ругаться за праздничным столом.