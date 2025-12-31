31 декабря – канун Нового года, в Украине – Щедрый вечер (Маланка). В этот день в 2022 году Китай завершил создание своей космической станции «Тяньгун». В 1999-м российский президент Ельцин заявил: «Я устал, я ухожу», — и подложил всему миру Путина. В 1942-м состоялся так называемый «Новогодний бой» в Баренцевом море между британским и немецким флотом. В 1877-м в Харькове родился украинский писатель Гнат Хоткевич. В 1869-м после долгих поисков археологи обнаружили руины храма Артемиды. В 1600-м королева Елизавета I создала Британскую Ост-Индскую компанию. В 406-м варвары совершили Великий переход через Рейн и ворвались в Римскую империю.

Праздники и памятные даты 31 декабря

31 декабря – канун Нового года. В Украине – Щедрый вечер (Маланка). Подробнее.

В мире проводят глобальное событие – Медитацию ради мира.

Также сегодня: День шампанского, День принятия решения.

31 декабря в истории

31 декабря 406 года состоялся Великий переход через Рейн. Подробнее.

31 декабря 1600 года своим указом королева Елизавета I создала Британскую Ост-Индскую компанию. Подробнее.

31 декабря 1869 года экспедиция британских археологов во главе с Джоном Вудом к югу от Измира обнаружила в болоте, на 7-метровой глубине, развалины одного из семи чудес света — храма Артемиды. Подробнее.

31 декабря 1877 года в Харькове родился украинский писатель, искусствовед, бандурист и театральный деятель Гнат Хоткевич. в Харькове родился украинский писатель, искусствовед, бандурист и театральный деятель Гнат Хоткевич. Подробнее

31 декабря 1942 года произошло так называемое «Новогоднее сражение» — бой в Баренцевом море между британским и немецким флотом. Подробнее. 31 декабря 1999 года российский президент Борис Ельцин подложил свинью всему миру, когда ушел в отставку и назначил своим преемником Владимира Путина.

31 декабря 2022 года Китай официально сообщил о завершении строительства своей космической станции «Тяньгун» (в переводе – «Небесный дворец»). В этот день запустили второй модуль станции. А собирали ее в три этапа: в апреле 2021-го на орбиту запустили основной модуль «Тяньхэ» (с жилыми помещениями для экипажа), летом 2022-го – первый лабораторный модуль, а 31 декабря – второй лабораторный модуль.

В перспективе к конструкции еще должны добавить телескоп, который будет лететь рядом.

«Китай – только третья страна в истории, которая отправила астронавтов в космос и построила космическую станцию, после Советского Союза и США, — писало летом 2022 года Би-Би-Си. — Китай надеется, что Тяньгун заменит Международную космическую станцию ​​(МКС), которая должна быть выведена из строя в 2031 году. Китайские астронавты не могут побывать на МКС, поскольку закон США запрещает их космическому агентству NASA делиться своими данными с Китаем. Амбиции Китая на этом не заканчиваются. Через несколько лет он хочет взять образцы с астероидов вблизи Земли. До 2030-го планирует отправить своих первых астронавтов на Луну, а также отправить зонды для сбора образцов с Марса и Юпитера».

Церковный праздник 31 декабря

Сегодня — отдание праздника Рождества Христова. Чтят память преподобной Мелании Римлянки и святителя Петра Могилы, митрополита Киевского и Галицкого, и всея Руси. Подробнее.

Народные приметы

Какая погода 31 декабря – таким будет июль.

Сильный мороз 31 декабря – к снегопаду.

Снежная вьюга – к хорошему урожаю.

Если на Маланку потеплело, то лето будет дождливым.

Что нельзя делать 31 декабря

Нельзя оставлять молоко в открытой посуде.

Нельзя ругать и обзывать ребенка.

Нельзя ругаться за праздничным столом.