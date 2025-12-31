Сегодня 31 декабря 2025: какой праздник и день в истории
31 декабря – канун Нового года, в Украине – Щедрый вечер (Маланка). В этот день в 2022 году Китай завершил создание своей космической станции «Тяньгун». В 1999-м российский президент Ельцин заявил: «Я устал, я ухожу», — и подложил всему миру Путина. В 1942-м состоялся так называемый «Новогодний бой» в Баренцевом море между британским и немецким флотом. В 1877-м в Харькове родился украинский писатель Гнат Хоткевич. В 1869-м после долгих поисков археологи обнаружили руины храма Артемиды. В 1600-м королева Елизавета I создала Британскую Ост-Индскую компанию. В 406-м варвары совершили Великий переход через Рейн и ворвались в Римскую империю.
Праздники и памятные даты 31 декабря
31 декабря – канун Нового года. В Украине – Щедрый вечер (Маланка). Подробнее.
В мире проводят глобальное событие – Медитацию ради мира.
Также сегодня: День шампанского, День принятия решения.
31 декабря в истории
31 декабря 406 года состоялся Великий переход через Рейн. Подробнее.
31 декабря 1600 года своим указом королева Елизавета I создала Британскую Ост-Индскую компанию. Подробнее.
31 декабря 1869 года экспедиция британских археологов во главе с Джоном Вудом к югу от Измира обнаружила в болоте, на 7-метровой глубине, развалины одного из семи чудес света — храма Артемиды. Подробнее.
31 декабря 1942 года произошло так называемое «Новогоднее сражение» — бой в Баренцевом море между британским и немецким флотом. Подробнее.
31 декабря 1999 года российский президент Борис Ельцин подложил свинью всему миру, когда ушел в отставку и назначил своим преемником Владимира Путина.
31 декабря 2022 года Китай официально сообщил о завершении строительства своей космической станции «Тяньгун» (в переводе – «Небесный дворец»). В этот день запустили второй модуль станции. А собирали ее в три этапа: в апреле 2021-го на орбиту запустили основной модуль «Тяньхэ» (с жилыми помещениями для экипажа), летом 2022-го – первый лабораторный модуль, а 31 декабря – второй лабораторный модуль.
В перспективе к конструкции еще должны добавить телескоп, который будет лететь рядом.
«Китай – только третья страна в истории, которая отправила астронавтов в космос и построила космическую станцию, после Советского Союза и США, — писало летом 2022 года Би-Би-Си. — Китай надеется, что Тяньгун заменит Международную космическую станцию (МКС), которая должна быть выведена из строя в 2031 году. Китайские астронавты не могут побывать на МКС, поскольку закон США запрещает их космическому агентству NASA делиться своими данными с Китаем. Амбиции Китая на этом не заканчиваются. Через несколько лет он хочет взять образцы с астероидов вблизи Земли. До 2030-го планирует отправить своих первых астронавтов на Луну, а также отправить зонды для сбора образцов с Марса и Юпитера».
Церковный праздник 31 декабря
Сегодня — отдание праздника Рождества Христова. Чтят память преподобной Мелании Римлянки и святителя Петра Могилы, митрополита Киевского и Галицкого, и всея Руси. Подробнее.
Народные приметы
Какая погода 31 декабря – таким будет июль.
Сильный мороз 31 декабря – к снегопаду.
Снежная вьюга – к хорошему урожаю.
Если на Маланку потеплело, то лето будет дождливым.
Что нельзя делать 31 декабря
Нельзя оставлять молоко в открытой посуде.
Нельзя ругать и обзывать ребенка.
Нельзя ругаться за праздничным столом.
Новости по теме:
Категории: Календарь, Культура, Мир, Общество, Политика, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: история, Китай, космос, свято, церковный праздник;
