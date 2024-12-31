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Сегодня 31 декабря: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   31.12.2024
Оксана Горун
Сегодня 31 декабря: какой праздник и день в истории

31 декабря – канун Нового года, в Украине – Щедрый вечер (Маланка) В этот день 406 года варвары совершили Великий переход через Рейн и вторглись в Римскую империю.  В 1600-м королева Елизавета I создала Британскую Ост-Индскую компанию. В 1869-м после долгих поисков археологи обнаружили руины храма Артемиды. В 1877-м в Харькове родился украинский писатель Гнат Хоткевич. В 1942-м состоялся так называемый «Новогоднее сражение» в Баренцевом море между британским и немецким флотом. В 1999-м российский президент Ельцин заявил: «Я устал, я ухожу» и подложил всему миру Путина.

Праздники и памятные даты 31 декабря

31 декабря – канун Нового года. В Украине – Щедрый вечер (Маланка).  Этот праздник объединяет народные и церковные традиции. Ведь 31 декабря – день святой Мелании. Однако в народной традиции он постепенно трансформировался в обряд с переодеванием в животных и фольклорных персонажей. Обязательные персонажи этого действа — «баба Маланка» (в которую традиционно переодевают парня) и «дед Василь» (1 января — день святого Василия). Молодежь водит козу и щедрует.

Также отмечают: День шампанского, День принятия решения.

31 декабря в истории

31 декабря 406 года состоялся Великий переход через Рейн. В этот день германские племена (вандалы, аланы, свевы и другие) переправились через Рейн в районе городов Майнц и Вормс и вторглись на территорию Римской империи. Самая распространенная версия того, как им это удалось: Рейн замерз и широкую реку перешли по льду.

Рейн замерз, зима 1933 года
Замерзший Рейн, 1933 год. Фото: wwwuppertal/ www.flickr.com/photos/wwwuppertal/4414954016/in/photostream/

На тот момент границу по Рейну римляне считали самой безопасной во всей империи. Вторжение же начало период окончательного упадка старого Рима. Точную дату «Великого перехода» приводят сразу несколько письменных источников, в частности христианский писатель Проспер Аквитанский. Сохранились и свидетельства об участниках «нашествия», и ограбленных ими городах.

«Письмо святого Иеронима, написанное из Вифлеема и датированное 409 годом, дает длинный список варварских племен, захвативших в то время всю Галлию (в основном современную Францию ​​и Бельгию – Ред.), включая тех, которые пересекли Рейн: квады, вандалы, сарматы, аланы, гепиды, герулы, саксы, бургунды, алеманны и, к стыду империи, паннонцы изнутри самой империи. Иероним перечисляет города, которые сейчас известны как Майнц, Вормс, Реймс, Амьен, Аррас, Теруан, Турне, Шпайер и Страсбург, как ограбленные», — пишет англоязычная Википедия.

У историков есть разные версии по поводу причин, побудивших германские племена на рискованный поход через великую реку. Самая распространенная: они убегали от кочевников – гуннов и остатков готов. Другая версия: германцы просто заметили ослабление римских гарнизонов у Рейна и воспользовались моментом, чтобы ограбить и захватить состоятельную Галлию. Ослабление гарнизонов произошло из-за событий в самом сердце империи – на территории современной Италии. Там римляне под руководством полководца Стилихона отражали другое вторжение варваров – готов, возглавляемых Радагайсом. Самая распространенная версия событий состоит в том, что для усиления обороны Стилихон отозвал в Италию часть Рейнской армии и легионы из Британии (хотя ряд исследователей подчеркивает, что этому недостаточно доказательств).

Как бы там ни было, Стилихон разгромил армию Радагайса, которая ворвалась в Италию в 405 году. В 406-м римляне отбросили захватчиков, а их предводителя захватили в плен и позже казнили. Однако вместо благодарности за эту победу Стилихон получил подозрения в том, что он намеренно помог германским племенам без проблем пересечь Рейн. Ключевым аргументом стало вандальское происхождение полководца (его отец был римским воином из племени вандалов, а мать – римлянкой из Паннонии). К этому добавилось восстание в Британии, где власть узурпировал так называемый Константин ІІІ (самопровозглашенный император). Сил, чтобы противодействовать одновременно варварскому вторжению в Галлию и восстанию в Британии у Стилихона не было. А здесь еще и активизировались давние «союзники» и одновременно противники римлян – вестготы во главе с Аларихом. Периодически они воевали вместе с римлянами (не бесплатно, конечно). Но, чувствуя слабость своих временных союзников, Аларих начал угрожать напасть на Италию и выставил малоприемлемые условия. Сенат отверг их, хотя Стилихон был склонен принять. На этом фоне римская армия начала восстание против Стилихона. В 408 году полководца казнили. А уже через два года после этого готы Алариха захватили Рим.

Что касается германцев, пересекших Рейн, то они в дальнейшем двигались на запад и юго-запад, опустошая Галлию.

Переселение германских племен 406 года
Автор карты – Симеон Нетчев. Источник https://www.worldhistory.org/uploads/images/14250.png?v=1733100425-0

Несколько поражений захватчикам нанес узурпатор Константин ІІІ, переправивший войско из Британии. Однако вместо того, чтобы полностью разбить германцев, он договорился с ними о совместном сопротивлении войскам римского императора. По приглашению сына Константина – Константа – в 409 году германцы появились уже в Испании, где вместо боев с римлянами и против римлян, занялись тем же грабежом, что и прежде в Галлии. В последствии частично разбитые в боях на территории Испании вандалы со своим королем Гейзерихом в 429 году переправились в Африку. Там они создали собственное царство со столицей в Карфагене. Другая часть участников «Великого перехода Рейна», с 409 года расселилась на северо-западе Испании, где также создала небольшое собственное королевство.

31 декабря 1600 года своим указом королева Елизавета I создала Британскую Ост-Индскую компанию. Компания осуществляла колонизацию Индии и ряда стран Востока. Она имела военные и даже правительственные функции. Подробнее.

31 декабря 1869 года экспедиция британских археологов во главе с Джоном Вудом к югу от Измира обнаружила в болоте, на 7-метровой глубине, развалины одного из семи чудес света — храма Артемиды. Подробнее.

31 декабря 1877 года в Харькове родился украинский писатель, искусствовед, бандурист и театральный деятель Гнат Хоткевич.  Подробнее.

31 декабря 1942 года произошло так называемое «Новогоднее сражение» — бой в Баренцевом море между британским и немецким флотом. Подробнее.

31 декабря 1999 года российский президент Борис Ельцин подложил свинью всему миру, когда ушел в отставку и назначил своим преемником Владимира Путина.

Церковный праздник 31 декабря

Сегодня — отдание праздника Рождества Христова. Чтят память преподобной Мелании Римлянки и святителя Петра Могилы, митрополита Киевского и Галицкого, и всея Руси. Подробнее.

Народные приметы

Какая погода 31 декабря – таким будет июль.

Сильный мороз 31 декабря – к снегопаду.

Снежная вьюга – к хорошему урожаю.

Если на Маланку потеплело, то лето будет дождливым.

Что нельзя делать 31 декабря

Нельзя оставлять молоко в открытой посуде.

Нельзя ругать и обзывать ребенка.

Нельзя ругаться за праздничным столом.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 31 декабря 2024 в 06:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "31 декабря – канун Нового года, в Украине – Щедрый вечер (Маланка) В этот день 406 года варвары совершили Великий переход через Рейн и вторглись в Римскую империю".