Сегодня 31 декабря: какой праздник и день в истории

31 декабря – канун Нового года, в Украине – Щедрый вечер (Маланка) В этот день 406 года варвары совершили Великий переход через Рейн и вторглись в Римскую империю. В 1600-м королева Елизавета I создала Британскую Ост-Индскую компанию. В 1869-м после долгих поисков археологи обнаружили руины храма Артемиды. В 1877-м в Харькове родился украинский писатель Гнат Хоткевич. В 1942-м состоялся так называемый «Новогоднее сражение» в Баренцевом море между британским и немецким флотом. В 1999-м российский президент Ельцин заявил: «Я устал, я ухожу» и подложил всему миру Путина.

Праздники и памятные даты 31 декабря

31 декабря – канун Нового года. В Украине – Щедрый вечер (Маланка). Этот праздник объединяет народные и церковные традиции. Ведь 31 декабря – день святой Мелании. Однако в народной традиции он постепенно трансформировался в обряд с переодеванием в животных и фольклорных персонажей. Обязательные персонажи этого действа — «баба Маланка» (в которую традиционно переодевают парня) и «дед Василь» (1 января — день святого Василия). Молодежь водит козу и щедрует.

Также отмечают: День шампанского, День принятия решения.

31 декабря в истории

31 декабря 406 года состоялся Великий переход через Рейн. В этот день германские племена (вандалы, аланы, свевы и другие) переправились через Рейн в районе городов Майнц и Вормс и вторглись на территорию Римской империи. Самая распространенная версия того, как им это удалось: Рейн замерз и широкую реку перешли по льду.

На тот момент границу по Рейну римляне считали самой безопасной во всей империи. Вторжение же начало период окончательного упадка старого Рима. Точную дату «Великого перехода» приводят сразу несколько письменных источников, в частности христианский писатель Проспер Аквитанский. Сохранились и свидетельства об участниках «нашествия», и ограбленных ими городах.

«Письмо святого Иеронима, написанное из Вифлеема и датированное 409 годом, дает длинный список варварских племен, захвативших в то время всю Галлию (в основном современную Францию ​​и Бельгию – Ред.), включая тех, которые пересекли Рейн: квады, вандалы, сарматы, аланы, гепиды, герулы, саксы, бургунды, алеманны и, к стыду империи, паннонцы изнутри самой империи. Иероним перечисляет города, которые сейчас известны как Майнц, Вормс, Реймс, Амьен, Аррас, Теруан, Турне, Шпайер и Страсбург, как ограбленные», — пишет англоязычная Википедия.

У историков есть разные версии по поводу причин, побудивших германские племена на рискованный поход через великую реку. Самая распространенная: они убегали от кочевников – гуннов и остатков готов. Другая версия: германцы просто заметили ослабление римских гарнизонов у Рейна и воспользовались моментом, чтобы ограбить и захватить состоятельную Галлию. Ослабление гарнизонов произошло из-за событий в самом сердце империи – на территории современной Италии. Там римляне под руководством полководца Стилихона отражали другое вторжение варваров – готов, возглавляемых Радагайсом. Самая распространенная версия событий состоит в том, что для усиления обороны Стилихон отозвал в Италию часть Рейнской армии и легионы из Британии (хотя ряд исследователей подчеркивает, что этому недостаточно доказательств).

Как бы там ни было, Стилихон разгромил армию Радагайса, которая ворвалась в Италию в 405 году. В 406-м римляне отбросили захватчиков, а их предводителя захватили в плен и позже казнили. Однако вместо благодарности за эту победу Стилихон получил подозрения в том, что он намеренно помог германским племенам без проблем пересечь Рейн. Ключевым аргументом стало вандальское происхождение полководца (его отец был римским воином из племени вандалов, а мать – римлянкой из Паннонии). К этому добавилось восстание в Британии, где власть узурпировал так называемый Константин ІІІ (самопровозглашенный император). Сил, чтобы противодействовать одновременно варварскому вторжению в Галлию и восстанию в Британии у Стилихона не было. А здесь еще и активизировались давние «союзники» и одновременно противники римлян – вестготы во главе с Аларихом. Периодически они воевали вместе с римлянами (не бесплатно, конечно). Но, чувствуя слабость своих временных союзников, Аларих начал угрожать напасть на Италию и выставил малоприемлемые условия. Сенат отверг их, хотя Стилихон был склонен принять. На этом фоне римская армия начала восстание против Стилихона. В 408 году полководца казнили. А уже через два года после этого готы Алариха захватили Рим.

Что касается германцев, пересекших Рейн, то они в дальнейшем двигались на запад и юго-запад, опустошая Галлию.

Несколько поражений захватчикам нанес узурпатор Константин ІІІ, переправивший войско из Британии. Однако вместо того, чтобы полностью разбить германцев, он договорился с ними о совместном сопротивлении войскам римского императора. По приглашению сына Константина – Константа – в 409 году германцы появились уже в Испании, где вместо боев с римлянами и против римлян, занялись тем же грабежом, что и прежде в Галлии. В последствии частично разбитые в боях на территории Испании вандалы со своим королем Гейзерихом в 429 году переправились в Африку. Там они создали собственное царство со столицей в Карфагене. Другая часть участников «Великого перехода Рейна», с 409 года расселилась на северо-западе Испании, где также создала небольшое собственное королевство.

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Церковный праздник 31 декабря

Сегодня — отдание праздника Рождества Христова. Чтят память преподобной Мелании Римлянки и святителя Петра Могилы, митрополита Киевского и Галицкого, и всея Руси. Подробнее.

Народные приметы

Какая погода 31 декабря – таким будет июль.

Сильный мороз 31 декабря – к снегопаду.

Снежная вьюга – к хорошему урожаю.

Если на Маланку потеплело, то лето будет дождливым.

Что нельзя делать 31 декабря

Нельзя оставлять молоко в открытой посуде.

Нельзя ругать и обзывать ребенка.

Нельзя ругаться за праздничным столом.