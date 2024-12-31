Сьогодні 31 грудня: яке свято та день в історії

31 грудня – переддень Нового року, в Україні – Щедрий вечір (Маланка). Цього дня в 406 році варвари здійснили Великий перехід через Рейн та вдерлися до Римської імперії. У 1600-му королева Єлизавета I створила Британську Ост-Індську компанію. У 1869-му після довгих пошуків археологи виявили руїни храму Артеміди. У 1877-му в Харкові народився український письменник Гнат Хоткевич. У 1942-му відбувся так званий “Новорічний бій” у Баренцевому морі між британським та німецьким флотом. У 1999-му російський президент Єльцин сказав сакраментальне “Я втомився, я йду” та підклав усьому світу Путіна.

Свята та пам’ятні дати 31 грудня

31 грудня – переддень Нового року. В Україні – Щедрий вечір (Маланка). Це свято поєднує народні та церковні традиції. Адже 31 грудня – день святої Меланії. Однак у народній традиції він поступово трансформувався в обряд із перевдяганням у тварин та фольклорних персонажів. Обов’язкові персонажі цього дійства – “баба Маланка” (в яку традиційно перевдягають хлопця) та “дід Василь” (1 січня – день святого Василя). Молодь водить козу та щедрує.

Також відзначають: День шампанського, День ухвалення рішення.

31 грудня в історії

31 грудня 406 року відбувся Великий перехід через Рейн. Цього дня германські племена (вандали, алани, свеви та інші) переправилися через Рейн у районі міст Майнц і Вормс та вдерлися на територію Римської імперії. Найпоширеніша версія того, як їм це вдалося: Рейн замерз і широку річку перейшли льодом.

На той момент кордон по Рейну римляни вважали найбезпечнішим у всій імперії. Вторгнення ж розпочало період остаточного занепаду Стародавнього Риму. Точну дату “Великого переходу” наводять одразу кілька писемних джерел, зокрема християнський письменник Проспер Аквітанський. Збереглися й свідоцтва про учасників “навали” та пограбовані ними міста.

“Лист святого Єроніма, написаний з Віфлеєма та датований 409 роком, дає довгий список варварських племен, які на той час захопили всю Галлію (здебільшого сучасну Францію та Бельгію – Ред.), включаючи тих, які перетнули Рейн: квади, вандали, сармати, алани, гепіди, герули, сакси, бургунди, алемани й, на ганьбу, імперії, паннонці зсередини самої імперії. Єронім перераховує міста, які зараз відомі як Майнц, Вормс, Реймс, Ам’єн, Аррас, Теруан, Турне, Шпаєр і Страсбург, як пограбовані”, – пише англомовна Вікіпедія.

Історики мають різні версії щодо причин, котрі спонукали германські племена на ризикований похід через велику річку. Найпоширеніша: вони тікали від кочівників – гунів та залишків готів. Інша версія: германці просто відзначили ослаблення римських гарнізонів поблизу Рейну та скористалися моментом, щоб пограбувати та захопити заможну Галлію. Ослаблення гарнізонів відбулося через події у самому серці імперії – на території сучасної Італії. Там римляни під керівництвом полководця Стиліхона відбивали інше вторгнення варварів – готів, очолюваних Радагайсом. Найпоширеніша версія подій полягає в тому, що для посилення оборони Стиліхон відкликав до Італії частину Рейнської армії та легіони з Британії (хоча низка дослідників наголошує, що цьому недостатньо доказів).

Хай там як, Стиліхон розгромив армію Радагайса, яка увірвалася до Італії в 405 році. У 406-му римляни відкинули загарбників, а їхнього ватажка захопили в полон і пізніше стратили. Однак замість подяки за цю перемогу Стиліхон отримав підозри в тому, що він навмисне допоміг германським племенам без проблем перетнути Рейн. Ключовим аргументом стало вандальське походження полководця (його батько був римським воїном із племені вандалів, а мати – римлянкою з Паннонії). До цього додалося повстання у Британії, де владу узурпував так званий Костянтин III (самопроголошений імператор). Сил, щоб протидіяти одночасно варварському вторгненню до Галлії та повстанню в Британії у Стиліхона не було. А тут ще й активізувалися давні “союзники” та водночас противники римлян – вестготи на чолі з Аларіхом. Періодично вони воювали разом із римлянами (не безплатно, звісно). Але, відчуваючи слабкість своїх тимчасових союзників, Аларіх почав загрожувати напасти на Італію та виставив малоприйнятні умови. Сенат відкинув їх, хоча Стиліхон був схильний прийняти. На цьому тлі римська армія розпочала повстання проти Стиліхона. У 408 році полководця стратили. А вже за два роки після цього готи Аларіха захопили Рим.

Що ж до германців, які перетнули Рейн, то вони надалі рухалися на захід і південний захід, спустошуючи Галію.

Декілька поразок загарбникам завдав узурпатор Костянтин III, який переправив військо з Британії. Однак замість того, щоб повністю розбити німців, він домовився з ними про спільний опір військам римського імператора. На запрошення сина Костянтина – Константа – у 409 році германці з’явилися вже в Іспанії, де замість боїв із римлянами та проти римлян, зайнялися тим самим грабунком, що й раніше в Галлії. Згодом частково розбиті в боях на території Іспанії вандали зі своїм королем Гейзеріхом у 429 році переправилися до Африки. Там вони створили власне царство зі столицею в Карфагені. Інша частина учасників “Великого переходу Рейну” з 409 року розселилася на північному заході Іспанії, де також створила невелике власне королівство.

31 грудня 1600 року своїм указом королева Єлизавета I створила Британську Ост-Індську компанію. Компанія здійснювала колонізацію Індії та низки країн Сходу. Вона мала військові та навіть урядові функції. Докладніше.

31 грудня 1869 року експедиція британських археологів на чолі з Джоном Вудом на південь від Ізміра виявила в болоті, на 7-метровій глибині, руїни одного з семи чудес світу – храму Артеміди. Докладніше.

31 грудня 1877 року в Харкові народився український письменник, мистецтвознавець, бандурист та театральний діяч Гнат Хоткевич. Докладніше.

31 грудня 1942 року відбулася так звана “Новорічна битва” – бій у Баренцевому морі між британським та німецьким флотом. Докладніше.

31 грудня 1999 року російський президент Борис Єльцин підклав свиню всьому світу, коли пішов у відставку та призначив своїм наступником Володимира Путіна.

Церковне свято 31 грудня

Сьогодні – віддання свята Різдва Христового. Вшановують пам’ять преподобної Меланії Римлянки та святителя Петра Могили, митрополита Київського та Галицького, і всієї Русі. Докладніше.

Народні прикмети

Яка погода 31 грудня – таким буде липень.

Сильний мороз 31 грудня – до снігопаду.

Снігова завірюха – до хорошого врожаю.

Якщо на Маланку потеплішало, то літо буде дощовим.

Що не можна робити 31 грудня

Не можна залишати молоко у відкритому посуді.

Не можна лаяти й обзивати дитину.

Не можна лаятися за святковим столом.