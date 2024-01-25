На пути к краху. Фондовый рынок Китая потерял акций на $6 триллионов

Компартия Китая ужесточила контроль за конфиденциальной или нелестной информацией о слабеющей экономике страны. И подает официальную статистику в радужных тонах. Тем временем доверие инвесторов к китайской экономике находится на самом низком уровне за последние десятилетия, сообщает Bloomberg.

Разгром китайского фондового рынка стоимостью 6 триллионов долларов обнажил болезненную правду о правительстве президента Си Цзиньпина и мрачных перспективах второй по величине экономики мира.

Правительство Китая уже выделило пакет помощи в 2 триллиона юаней (280 миллиардов долларов) и начало внезапно сокращать нормы банковских резервов, чтобы остановить обвал.

Но международные инвесторы считают, что этих мер будет достаточно. По сравнению с многолетним кризисом недвижимости и демографическими проблемами в стране, крах фондового рынка может показаться относительно поверхностной проблемой.

Но в стране, где государство контролирует финансы, рынок служит публичным напоминанием о проблемах, преследующих реальную экономику, от падения цен на жилье до роста торговой напряженности.

Прошло почти десять лет с тех пор, как власти Китая в последний раз проявляли такую большую озабоченность по поводу фондового рынка страны. Но экономический фон 2015 года был совсем другим.

В то время правительство также было готово ввести масштабное стимулирование основного драйвера экономики – недвижимости. Оно дало более 3 триллионов юаней центрального банка на снос старых многоквартирных домов, а также строительство и продажу новых. Власти резко снизили процентные ставки, стимулируя потребительские расходы и инвестиции в бизнес. Политика двух детей была введена в октябре того же года, что активизировало интерес инвесторов к стране. И по официальным данным рост ВВП за год составил 7%.

В 2023 году экономика достигла годового целевого показателя роста около 5%, однако она также зафиксировала худшую дефляционную полосу со времен азиатского финансового кризиса. Цены на жилье упали в декабре больше всего за почти девять лет. Экспорт затруднен, население сокращается, существует огромная армия безработных выпускников.

А то, что власть все больше концентрируется в верхах Коммунистической партии, позволяют предположить, что правительственные чиновники не смогут быстро реагировать на кризисы.

Изменение политики Китая привело к «уходу займов с рынка», поскольку большая часть кредитования привязана к недвижимости, сказал Джейсон Сюй, директор по инвестициям Rayliant Global Advisors Ltd. Это означает, что масштаб нынешнего спада намного больше, чем в 2015 году.

Спад потребления в Китае

Потребительские расходы восстанавливаются гораздо медленнее, чем производство. На фоне самого низкого упадка за последние десятилетия разгораются дебаты о том, сможет ли китайская экономика когда-нибудь обогнать американскую, или вместо этого она движется к стагнации, которая охватила Японию в 1990-х годах.

На эти вопросы становится все труднее ответить. Пекин усилил ограничения на конфиденциальную или нелестную информацию о слабеющей экономике страны. Официальная статистика рынка недвижимости рисует радужную картину, отличную от реальности.

«Снижение фондового рынка за последний год, очевидно, является приговором китайской экономике», — сказал Кристофер Беддор, заместитель директора по исследованиям Китая в компании Gavekal Dragonomics, базирующейся в Гонконге. «Китайские фондовые рынки имеют тенденцию расти, когда экономический рост ускоряется. И китайские и иностранные инвесторы пришли к выводу, что теперь это вряд ли произойдет».

Ряд правительственных кампаний, направленных на все: от защиты окружающей среды до сокращения разрыва в уровне благосостояния, нанес в последние годы значительный удар по бизнесу. Улучшение условий для частных компаний, включая более эффективную защиту прав собственности, и политика, позволяющая большему количеству рыночных сил распределять ресурсы, смогут ослабить недоверие среди частных предпринимателей.

Кроме того, инвесторы хотят, чтобы Китай снизил торговую напряженность и улучшил отношения с другими крупными экономиками, включая США.

«Ситуация намного сложнее, чем в 2015 году», — сказала Алисия Гарсия Эрреро, главный экономист по Азиатско-Тихоокеанскому региону Natixis SA. «Им нужно придумать большой стимул. Я не знаю, есть ли у них бюджетное пространство и смогут ли они снизить ставки настолько, чтобы это произошло. Итак, приготовьтесь, — сказала она. Нам следует пристегнуть ремни безопасности».