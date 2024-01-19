Китайская версия мира — не то, что хочет видеть президент Украины Зеленский

Усиление давления на Пекин – самого влиятельного политического союзника Москвы – стало ключевой темой разговора для президента Украины Владимира Зеленского и других официальных лиц на этой неделе во время встречи мировой элиты в швейцарском Давосе, пишет CNN.

Там Зеленский заявил журналистам, что «очень хотел бы, чтобы Китай был вовлечен» в мирный план Украины. Его министр иностранных дел заявил, что страна хочет большего контакта с Китаем «на всех уровнях».

Но премьер-министр Китая Ли Цян, похоже, покинул Всемирный экономический форум в начале этой недели, так и не встретившись с Зеленским. И он не обратился напрямую к конфликту в 25-минутной речи, посвященной тому, чтобы успокоить свою аудиторию по поводу слабеющей экономики Китая.

Хотя китайские чиновники в прошлом году активизировали усилия , чтобы представить страну потенциальным мирным посредником в войне, аналитики говорят, что маловероятно, что Пекин сейчас использует свои глубокие и растущие связи с РФ, чтобы прекратить войну – и особенно на условиях Украины.

«Китай считает, что он уже играет важную роль в продвижении к миру. Просто китайская версия мира — это не то, что хочет видеть Зеленский», — сказал Юн Сун, директор китайской программы вашингтонского аналитического центра «Стимсон-центр».

В прошлом году, после того как китайский лидер Си Цзиньпин впервые поговорил с Зеленским примерно через 14 месяцев после начала войны, Пекин направил посла как в Киев, так и в Москву. Поднебесная также опубликовала собственное предложение о мире , которое, в отличие от требований Украины, призывает к прекращению огня без предварительного вывода российских войск, незаконно оккупировавших украинскую территорию.

Аналитики говорят, что последние события в Давосе подчеркивают выжидательную позицию Китая, когда дело доходит до каких-либо дальнейших усилий, направленных на завершение войны. Поскольку боевые действия по-прежнему в тупике, ни одна из сторон не подает признаков отступления, а еще один крупный конфликт на Ближнем Востоке привлекает внимание всего мира.

«Раньше Китай, возможно, хотел выступить посредником, потому что не хотел, чтобы РФ слишком сильно проиграла. Но теперь на этом фронте меньше беспокойства… У Китая больше стимулов наблюдать за тем, как будет развиваться развитие боевых действий, что станет основой для любых (мирных) переговоров», — сказал Сан.

«Теперь, когда США отвлечены сектором Газа, а ресурсы, доступные Украине, более ограничены, ситуация изменилась в пользу РФ. У Китая еще меньше причин «продвигать справедливый мир, за который выступает Запад и Украина», — сказала она.

Китай реагирует на конфликт в секторе Газа

Пока Ли сосредоточил свое внимание на экономике в Давосе, министр иностранных дел Китая Ван И в начале этой недели сосредоточил свое внимание на секторе Газа.

В Каире в рамках обычной первой в этом году поездки министра иностранных дел в Африку Ван выступил с совместным заявлением с Лигой арабских государств, призывая к «немедленному и всеобъемлющему прекращению огня» в секторе Газа, чтобы положить конец продолжавшейся более трех месяцев войне.

Хотя неясно, какое влияние имеет Китай в регионе, чтобы играть сильную роль в поддержке таких усилий, но Пекин одним из первых признал Палестину как суверенное государство в конце 1980-х годов.

Но конфликт в Газе дает возможность для Си Цзиньпина позиционировать Китай как альтернативного США международного лидера, в частности для Глобального Юга – и усиливает представления о том, что американская политика нарушила глобальную стабильность.

«Так много (глобального) разочарования и гнева перешло на конфликт в Газе… и именно здесь Китай набирает очки за попытку позиционировать себя как дипломатическую силу во имя добра», — сказал Алекс Габуев, директор Российского Евразийского центра Карнеги в Берлине.

«Когда дело доходит до войны в Газе, большинство стран Глобального Юга категорически против того, что делает Израиль… это конфликт, в котором представление себя как агента мира и решение путем переговоров вызывает у вас гораздо больше сочувствия … в отличие от украинской войны, где большинство стран сидят на заборе, и только Запад настолько един», — сказал он.

Саммит мира

Заинтересован ли Пекин присоединиться к растущему числу стран – в том числе и Глобального Юга – и готовых сесть за стол переговоров с Украиной и услышать ее мирные условия, проверят на предстоящем мирном саммите.

Встреча, дата проведения которой, как заявила Швейцария, не разглашается по просьбе Зеленского, привлечет мировых лидеров к обсуждению, как положить конец конфликту, который приближается к своему третьему году. Зеленский назвал это мероприятием, «в котором могут принять участие все страны, которые уважают территориальную целостность Украины».

Китай не подтвердил и не опроверг свое участие в саммите, заявив, что позиция страны «сосредоточена на содействии мирным переговорам» и поддерживает «любые усилия по установлению мира».

Аналитики говорят, что маловероятно, что Китай будет участвовать на высоком уровне в переговорах, отправной точкой которых будет мнение Украины, а не РФ.

РФ не была ни на одном из четырех закрытых международных мирных переговоров, хотя ее участие было бы необходимо для заключения мирного соглашения. Китай присутствовал только на одном из трех саммитов, организованном его все более близким стратегическим партнером Саудовской Аравией.

Пекин рассматривает Москву как ключевого партнера в противовес тому, что он считает враждебным Западом, и две страны продолжают укреплять связи в сфере безопасности, дипломатические и экономические связи с тех пор, как РФ начала полномасштабное вторжение.

«Пока РФ не примет это, что бы ни происходило на мирной конференции, это не имеет значения. Китай не будет поддерживать условия, против которых выступает РФ», — заявил Сунь в Вашингтоне. «Любая попытка вовлечь Китай в такую обстановку потерпит неудачу, потому что Китай также понимает причину своего присоединения к такой сессии».

Китай может оставаться в стороне, пока он не почувствует, что настал момент для компромисса между Киевом и Москвой – шанс, в рамках которого он может попытаться усилить свою роль.