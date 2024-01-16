США передадут Зеленскому в Давосе призыв перейти Украине к обороне – Bloomberg

Если Белый дом потребует, чтобы Киев сдерживал РФ, а не отвоевывал свои земли, он также должен предоставить бронетехнику и боеприпасы, пишет издание Bloomberg.

В беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Всемирного экономического форума в Давосе советник по национальной безопасности США Джейк Салливан передаст послание от своего босса, президента Джо Байдена. Белый дом хочет, чтобы Украина сменила стратегию борьбы с российскими оккупантами: с атак на оборону.

Зеленский понимает, почему это имеет смысл, хотя ему не хотелось бы слышать это или говорить об этом публично. Поэтому он должен сказать Салливану, чтобы тот ответил Байдену и напомнил Конгрессу США, что Украина может вести надлежащую оборону только в том случае, если США и их союзники гарантируют, что у нее есть все необходимые средства.

Такова трагическая ситуация на Украине спустя почти два года после начала полномасштабного вторжения РФ: ради поддержания морального духа внутри страны Зеленский чувствует, что ему необходимо продолжать отрицать, что война сейчас зашла в тупик, как недавно неосторожно признал главнокомандующий Валерий Залужный.

Таким образом, смело заявленная цель Зеленского остается формулой мира из 10 пунктов, которую он предложил в 2022 году. Она включает в себя полный вывод российских войск, возвращение всех украинских детей, которых похитила Москва, трибунал для суда над российскими военными преступлениями и многое другое. Именно этот план обсуждали 83 страны в Давосе в преддверии форума на этой неделе. Но РФ не пригласили, и Китай не явился, так что все осознают, что это тупик.

Замороженная линия фронта рассказывает другую историю. Контрнаступление Украины провалилось (что разочаровало Вашингтон, который призывал Киев принять другую тактику). Русские основательно окопались, а украинцы потеряли слишком много солдат и израсходовали слишком много боеприпасов, особенно для противовоздушной обороны от беспощадных российских ракетных обстрелов. Наступать всегда сложнее, чем защищаться, но для Украины об этом сейчас не может быть и речи.

Путин также осознал тактические преимущества обороны: он фактически приказал своей армии приостановить завоевания и удерживать земли, которые она занимает. Для него это также имеет стратегический смысл. Путин (чье собственное «переизбрание» в марте предрешено) проведет 2024 год в ожидании ноябрьских выборов в США в надежде, что Дональд Трамп вернется в Белый дом и два диктатора заключат сделку.

Тем временем Путин перевел российское общество на рельсы военной экономики. Кремль потратит 8% ВВП на свою армию в 2024 году, превысив социальные расходы впервые после распада СССР. Российские заводы производят патроны и бомбы, а их партнеры Иран и Северная Корея отправляют еще больше.

У Украины меньше ресурсов. В прошлом году она получила щедрую поддержку со стороны США, Великобритании, Европейского Союза и других западных союзников. Но их энтузиазм угасает. Общая сумма помощи в размере $110 миллиардов застряла в США и Европе. В Вашингтоне трамписты в Палате представителей занимаются шантажом, чтобы потакать своим фантазиям о стене на границе с Мексикой. В Европе препятствием для помощи является Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии и влиятельный друг Трампа и Путина. Конечно, Украине следует нарастить собственное производство боеприпасов, но это легче сказать, чем сделать, пока ее заводы атакуют российские ракеты.

В этом контексте Зеленский прав, отвергая повторяющиеся призывы Запада к прекращению огня. Россия воспользуется паузой для перевооружения и пополнения запасов, чтобы позже возобновить полномасштабную атаку на Украину. А вот Украина во время того же перемирия может и не получить от Запада больше денег и оружия. Таким образом, прекращение огня сейчас может быть равносильно капитуляции в будущем.

Самое шокирующее в этом то, насколько отдельные части ЕС сбиты с толку путинской дезинформацией или имеют другие приоритеты. Республиканцы МАГА в Палате представителей и Орбан в Европе в основном относятся к последней категории. Их цинизм войдет в историю.

Поэтому Зеленский должен ответить Салливану то, что оба они уже знают: конечно, мы перестанем гонять наши западные танки «Абрамс», «Леопард» и «Челленджер» по хорошо заминированной грязи и траншеям, в то время как русские атакуют нас дронами сверху. Мы остановим это, потому что это бессмысленно. Вместо этого мы постараемся удержать то, что у нас еще есть, даже если наши соотечественники в оккупированной Украине подумают, что мы бросаем их оккупантам. Мы сделаем это, потому что нам нужно использовать время как нашего союзника. Но мы сможем защитить свои позиции только тогда, если вы из США и Европы продолжите давать нам дроны, ракеты и пули, а также комплекты для строительства непробиваемых укреплений.

Зеленский и Салливан понимают, что эту поддержку должен оказать Байден, даже несмотря на то, что он пытается справиться с новой войной на Ближнем Востоке, напряженностью в Восточной Азии и внутренним разрушительным шаром под названием Трамп. Что касается Украины, по крайней мере, в этом году в Давосе не может быть никакого оптимизма, только оплоты храбрости.