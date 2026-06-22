Харьковчанин шел по улице с гранатой: полиция нашла его тайный арсенал

В Харькове на одной из улиц задержали 30-летнего мужчину с боевой гранатой. В ходе дальнейшей проверки полицейские установили, что тот обустроил тайник с оружием.

Схрон находился неподалеку от железнодорожной станции. Там обнаружили два автомата АК-74 и 120 патронов, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Боеприпасы и оружие направили на экспертизу. Мужчину — задержали.

Уголовное производство открыли по ч. 1 ст. 263 УКУ (незаконное обращение с оружием и боеприпасами). Решается вопрос о сообщении о подозрении и избрании меры пресечения. Мужчине грозит от трех до семи лет тюрьмы.

Как сообщала МГ «Объектив», на Харьковщине правоохранители вручили подозрение предпринимателю-депутату, который, по данным следствия, под видом эвакуации присвоил коммунальное оборудование за более чем 14,5 миллиона гривен.