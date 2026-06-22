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Харків’янин йшов вулицею з гранатою: поліція знайшла його таємний арсенал

Події 17:18   22.06.2026
Олена Нагорна
Харків’янин йшов вулицею з гранатою: поліція знайшла його таємний арсенал

У Харкові на одній із вулиць затримали 30-річного чоловіка із бойовою гранатою. У ході подальшої перевірки поліцейські встановили, що той облаштував схованку зі зброєю.

Сховище знаходилося неподалік залізничної станції. Там виявили два автомати АК-74 та 120 набоїв, повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Боєприпаси та зброю направили на експертизу. Чоловіка — затримали.

Кримінальне провадження відкрили за ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами). Вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу. Чоловікові загрожує від трьох до семи років тюрми.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, на Харківщині правоохоронці вручили підозру підприємцю-депутату, який, за даними слідства, під виглядом евакуації привласнив комунальне обладнання за понад 14,5 мільйона гривень.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Червня 2026 в 17:18;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові на одній із вулиць затримали 30-річного чоловіка із бойовою гранатою. У ході подальшої перевірки поліцейські встановили, що той облаштував схованку зі зброєю.".