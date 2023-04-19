На здание мэрии французского города вывесили флаг Лозовой (фото)

Город Томблен во Франции посещают 20 детей возрастом от 8 до 20 лет из Лозовской громады.

В поездке дети с Лозовщины проведут 2 недели. Об этом сообщает LozovaNews.

На 3-й день пребывания в Томблене, 18 апреля, лозовские школьники перед мэрией исполнили песню «Червона калина». В этот же день в знак поддержки и единения с украинским народом на здание мэрии Томблена вывесили флаги Украины и города Лозовая.

Дети уже побывали на танцевальном фестивале любительских коллективов, в ближайшее время посетят развлекательный центр и планируют поехать на рыбалку к реке Мерт.

Встретились дети и со своими земляками. Во время совместного обеда пообщались с семьями-переселенцами из Харькова.

Также в поездке дети учат французский язык.