На здание мэрии французского города вывесили флаг Лозовой (фото)
Фото: LozovaNews
Город Томблен во Франции посещают 20 детей возрастом от 8 до 20 лет из Лозовской громады.
В поездке дети с Лозовщины проведут 2 недели. Об этом сообщает LozovaNews.
На 3-й день пребывания в Томблене, 18 апреля, лозовские школьники перед мэрией исполнили песню «Червона калина». В этот же день в знак поддержки и единения с украинским народом на здание мэрии Томблена вывесили флаги Украины и города Лозовая.
Дети уже побывали на танцевальном фестивале любительских коллективов, в ближайшее время посетят развлекательный центр и планируют поехать на рыбалку к реке Мерт.
Встретились дети и со своими земляками. Во время совместного обеда пообщались с семьями-переселенцами из Харькова.
Также в поездке дети учат французский язык.
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- • Дата публикации материала: 19 апреля 2023 в 15:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Город Томблен во Франции посещают 20 детей возрастом от 8 до 20 лет из Лозовской громады.".