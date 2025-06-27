Ім’я скульптора Сейфаддіна Гурбанова увічнили в Харкові (фото)

Меморіальну дошку скульптору, народному художнику України, заслуженому художнику Азербайджану Сейфаддіну Алі огли Гурбанову відкрили у Харкові.

Меморіальну дошку встановили на одному з корпусів Харківської державної академії дизайну та мистецтв, де майстер багато років викладав та передавав свої знання новим поколінням скульпторів, пише пресслужба міськради.

У заході взяли участь рідні митця, його колеги та учні.

«Сьогодні ми відкриваємо дошку видатному харків’янину, людині, яку я дуже цінував і поважав, — сказав мер Ігор Терехов. — З Сейфаддіном ми пережили дуже багато. Чимало робіт, які прикрашають наше місто, – це його заслуга. «Скрипаль на даху», пам’ятники Бекетову, Мечникову, композиції на площі Архітекторів – це справжні перлини Харкова. Відкриваючи цю дошку, ми вшановуємо пам’ять великої людини. Так, він народився в Азербайджані, але був справжнім харків’янином. Він тут жив, творив, виховував нові покоління митців. Сьогодні тут багато його учнів – вже дорослих, самостійних скульпторів. І пам’ять про Сейфаддіна Гурбанова завжди буде в наших серцях».

Довідка. Сейфаддін Гурбанов Алі огли народився 19 жовтня 1962 року в Нахічевані Азербайджанської РСР. У 1989 році закінчив Харківський художньо-промисловий інститут. У 2004 році Гурбанову надано звання заслуженого художника України, у 2010 році – народного художника України. Він є автором низки пам’ятників у Харкові (нобелівському лауреату Іллі Мечникову, архітектору Олексію Бекетову, «Скрипаль на даху», «Перша вчителька», «Інспектор ДАІ», «Древо життя»). Гурбанов помер 16 листопада 2021-го у віці 59 років у Туреччині.