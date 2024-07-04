Live
  • Чт 04.07.2024
  • Харків  +35°С
  • USD 40.76
  • EUR 43.85

Понад 6000 підприємців відкрили бізнес у Харкові з початку року

Суспільство 14:19   04.07.2024
Вікторія Яковенко
Понад 6000 підприємців відкрили бізнес у Харкові з початку року Фото: Харківська міськрада

6185 ФОПів відкрили у Харкові власну справу протягом січня – червня. Такі дані навели в мерії з посиланням на інформацію ГУ Державної податкової служби в Харківській області.

«За цей же період 456 ФОП (переважно з деокупованих територій) обрали Харків у якості нової локації для своєї діяльності та змінили свою податкову адресу», – доповнили в пресслужбі Харківської міськради.

За той само період – із січня до червня – діяльність припинили 5136 підприємців. Ще 450 ФОПів перемістили бізнес із Харкова та змінили податкову адресу.

«На 1 липня кількість фізичних осіб – підприємців у Харкові склала понад 119 тис. осіб» – зазначили в міськраді.

Читайте також: Скасування низки податків для бізнесу: Терехов розповів, чи продовжать пільги

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Активність РФ біля кордону: DeepState заявив про просування на Харківщину
Активність РФ біля кордону: DeepState заявив про просування на Харківщину
04.07.2024, 07:35
Спека у Харкові встановила новий рекорд, завтра буде небезпечно – синоптики
Спека у Харкові встановила новий рекорд, завтра буде небезпечно – синоптики
04.07.2024, 14:39
Понад 6000 підприємців відкрили бізнес у Харкові з початку року
Понад 6000 підприємців відкрили бізнес у Харкові з початку року
04.07.2024, 14:19
«Єрмак – потужний менеджер, робить, що я йому кажу» – Зеленський
«Єрмак – потужний менеджер, робить, що я йому кажу» – Зеленський
04.07.2024, 14:12
Пам’ятки культури й історичні землі в центрі Харкова повернули державі
Пам’ятки культури й історичні землі в центрі Харкова повернули державі
04.07.2024, 13:49
Ситуація в Сотницькому Козачку: дані ОТУВ «Харків», Синєгубова і Коваленка
Ситуація в Сотницькому Козачку: дані ОТУВ «Харків», Синєгубова і Коваленка
04.07.2024, 13:14

Новини за темою:

16:12
Скасування низки податків для бізнесу: Терехов розповів, чи продовжать пільги
17:54
Гранти на суму до 500 тисяч грн можуть отримати харків’яни на свою справу
10:29
Броньовану плівку на вікна отримають підприємці Харкова – мер
22:59
Понад 6 тисячі підприємств відкрилося у Харкові відкрилося від початку року
21:47
4 місце в Україні за кількістю відкритих підприємств посідає Харків – Терехов

Ви читали новину: «Понад 6000 підприємців відкрили бізнес у Харкові з початку року»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2024 в 14:19;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "6185 ФОПів відкрили у Харкові власну справу протягом січня – червня. Такі дані навели в мерії з посиланням на інформацію ГУ Державної податкової служби в Харківській області.".