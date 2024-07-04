Понад 6000 підприємців відкрили бізнес у Харкові з початку року

6185 ФОПів відкрили у Харкові власну справу протягом січня – червня. Такі дані навели в мерії з посиланням на інформацію ГУ Державної податкової служби в Харківській області.

«За цей же період 456 ФОП (переважно з деокупованих територій) обрали Харків у якості нової локації для своєї діяльності та змінили свою податкову адресу», – доповнили в пресслужбі Харківської міськради.

За той само період – із січня до червня – діяльність припинили 5136 підприємців. Ще 450 ФОПів перемістили бізнес із Харкова та змінили податкову адресу.

«На 1 липня кількість фізичних осіб – підприємців у Харкові склала понад 119 тис. осіб» – зазначили в міськраді.