Понад 6000 підприємців відкрили бізнес у Харкові з початку року
Фото: Харківська міськрада
6185 ФОПів відкрили у Харкові власну справу протягом січня – червня. Такі дані навели в мерії з посиланням на інформацію ГУ Державної податкової служби в Харківській області.
«За цей же період 456 ФОП (переважно з деокупованих територій) обрали Харків у якості нової локації для своєї діяльності та змінили свою податкову адресу», – доповнили в пресслужбі Харківської міськради.
За той само період – із січня до червня – діяльність припинили 5136 підприємців. Ще 450 ФОПів перемістили бізнес із Харкова та змінили податкову адресу.
«На 1 липня кількість фізичних осіб – підприємців у Харкові склала понад 119 тис. осіб» – зазначили в міськраді.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2024 в 14:19;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "6185 ФОПів відкрили у Харкові власну справу протягом січня – червня. Такі дані навели в мерії з посиланням на інформацію ГУ Державної податкової служби в Харківській області.".