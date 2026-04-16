Вдень +20. Прогноз погоди на 17 квітня у Харкові й області
Прогноз погоди на п’ятницю, 17 квітня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
У Харківській області вночі не прогнозують істотних опадів, натомість очікують слабкий туман 🌫.
Вдень місцями можливий короткочасний дощ 🌧, гроза ⛈. Триматиметься мінлива хмарність 🌥.
Вітер прогнозують південно-західний, 7 – 12 м/с, вдень місцями очікують пориви 💨 до 15 – 20 м/с.
Температура повітря вночі коливатиметься від 4 до 9° тепла, вдень від 15 до 20°.
У Харкові ніч пройде без істотних опадів, очікують слабкий туман 🌫, вдень прогнозують короткочасний дощ 🌧.
Вітер буде південно-західний ↗️, 7 – 12 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі становитиме 5 – 7° тепла, вдень прогріється до 17 – 19°.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Погода, Харків; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харьковський регіональний центр гідрометеорології;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Вдень +20. Прогноз погоди на 17 квітня у Харкові й області», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 16 Квітня 2026 в 20:08;