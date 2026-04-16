Live

Вдень +20. Прогноз погоди на 17 квітня у Харкові й області

Погода 20:08   16.04.2026
Оксана Якушко
Прогноз погоди на п’ятницю, 17 квітня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області вночі не прогнозують істотних опадів, натомість очікують слабкий туман 🌫.

Вдень місцями можливий короткочасний дощ 🌧, гроза ⛈. Триматиметься мінлива хмарність 🌥.

Вітер прогнозують південно-західний, 7 – 12 м/с, вдень місцями очікують пориви 💨 до 15 – 20 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 4 до 9° тепла, вдень від 15 до 20°.

 

У Харкові ніч пройде без істотних опадів, очікують слабкий туман 🌫, вдень прогнозують короткочасний дощ 🌧.

Вітер буде південно-західний ↗️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі становитиме 5 – 7° тепла, вдень прогріється до 17 – 19°.

Читайте також: З міркувань безпеки поїзди на Харківщині курсують із затримкою

Популярно
16.04.2026, 20:08
“Тиха втрата країни”. Терехов заявив про знелюднення й заміну українців
15.04.2026, 16:46
Зеленський звернувся до жителів: що просить не нести на кладовища
15.04.2026, 13:16
Новини Харкова – головне за 16 квітня: місто атакували БпЛА
16.04.2026, 20:46
Залізничну станцію й центр селища Козача Лопань на Харківщині зруйнувала РФ
16.04.2026, 19:41
Майже 10 300 житлових сертифікатів сформували на Харківщині
16.04.2026, 18:59

Новини за темою:

15.04.2026
Туман і заморозки. Прогноз погоди на 16 квітня у Харкові й області
14.04.2026
Дощі та сильний вітер. Прогноз погоди на 15 квітня у Харкові й області
13.04.2026
Вдень дощ і 13 тепла. Прогноз погоди на 14 квітня у Харкові й області
09.04.2026
Гроза насувається на Харківщину – синоптики попереджають про небезпеку
08.04.2026
Вночі заморозки, вдень +12. Прогноз погоди на 9 квітня у Харкові й області


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Вдень +20. Прогноз погоди на 17 квітня у Харкові й області», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Квітня 2026 в 20:08;

