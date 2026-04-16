Вдень +20. Прогноз погоди на 17 квітня у Харкові й області

Прогноз погоди на п’ятницю, 17 квітня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області вночі не прогнозують істотних опадів, натомість очікують слабкий туман 🌫.

Вдень місцями можливий короткочасний дощ 🌧, гроза ⛈. Триматиметься мінлива хмарність 🌥.

Вітер прогнозують південно-західний, 7 – 12 м/с, вдень місцями очікують пориви 💨 до 15 – 20 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 4 до 9° тепла, вдень від 15 до 20°.

У Харкові ніч пройде без істотних опадів, очікують слабкий туман 🌫, вдень прогнозують короткочасний дощ 🌧.

Вітер буде південно-західний ↗️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі становитиме 5 – 7° тепла, вдень прогріється до 17 – 19°.