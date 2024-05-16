Вместо поиска виновных — все списывают на ИПСО — DeepState ответил Синегубову

Вместо поиска виновных — все списывается на дискредитацию и враждебное ИПСО. Вынуждены дополнительно предоставить кадры одной из неподготовленных позиций ВОП… Другие позиции «фортификаций» носят только название, ведь они не начинали обустраиваться вообще… Если и дальше коррупция и непрофессионализм будут списываться на ИПСО, то у нас все большие проблемы с будущим. Все же следует сосредоточиться на проверках.