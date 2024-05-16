Вместо поиска виновных — все списывают на ИПСО — DeepState ответил Синегубову
Фото: DeepState
Вместо поиска виновных — все списывается на дискредитацию и враждебное ИПСО. Вынуждены дополнительно предоставить кадры одной из неподготовленных позиций ВОП… Другие позиции «фортификаций» носят только название, ведь они не начинали обустраиваться вообще… Если и дальше коррупция и непрофессионализм будут списываться на ИПСО, то у нас все большие проблемы с будущим. Все же следует сосредоточиться на проверках.
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- Категории: Политика, Происшествия, Сказано, Украина, Харьков; Теги: DeepState, ИПСО, фортификации;
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- • Дата публикации материала: 16 мая 2024 в 11:40;
Корреспондент DeepState, команда аналитиков в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вместо поиска виновных — все списывается на дискредитацию и враждебное ИПСО. Вынуждены дополнительно предоставить кадры одной из неподготовленных позиций ВОП……".