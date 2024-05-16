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Вместо поиска виновных — все списывают на ИПСО — DeepState ответил Синегубову

Политика 11:40   16.05.2024
DeepState
команда аналитиков
Вместо поиска виновных — все списывают на ИПСО — DeepState ответил Синегубову Фото: DeepState

Вместо поиска виновных — все списывается на дискредитацию и враждебное ИПСО. Вынуждены дополнительно предоставить кадры одной из неподготовленных позиций ВОП… Другие позиции «фортификаций» носят только название, ведь они не начинали обустраиваться вообще… Если и дальше коррупция и непрофессионализм будут списываться на ИПСО, то у нас все большие проблемы с будущим. Все же следует сосредоточиться на проверках.

Автор: DeepState, команда аналитиков
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  • • Дата публикации материала: 16 мая 2024 в 11:40;

  • Корреспондент DeepState, команда аналитиков в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вместо поиска виновных — все списывается на дискредитацию и враждебное ИПСО. Вынуждены дополнительно предоставить кадры одной из неподготовленных позиций ВОП……".