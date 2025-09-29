Вибори в Молдові: проросійський блок програв, але не заспокоївся

На парламентських виборах у Молдові порахували вже 99.82% протоколів голосування. Перемагає проєвропейська партія президентки Маї Санду – PAS, вона набрала понад 50% голосів.

Про це свідчать дані на сайті виборчкому країни. Водночас “червонозоряний” проросійський “Блок патріотичний”, який об’єднав комуністів і соціалістів, набрав трохи більш як 24%.

Також до парламенту проходять:

Альтернатива – 7,97% (це центристський блок).

“Наша партія” – 6,21% (популісти).

PPDA (“Платформа Гідність та Правда”) – 5,62% (ліберальна партія).

Решта учасників виборів не долає прохідний бар’єр, який у країні для партій становить 5%, а для блоків – 7%.

Раніше президентка Молдови Мая Санду, голосуючи, наголосила, що результат виборів матиме велике значення не лише для її країни, а й для України.

“Якщо громадяни не мобілізуються достатньо, і якщо російське втручання суттєво вплине на результати виборів, тоді Молдова може втратити все, що вже здобула – і це матиме наслідки не лише для нас, а й для інших країн, зокрема для України”, – сказала вона.

Проте перемогою на виборах PAS напружена політична ситуація в Молдові навряд чи завершиться.

“Партія Маї Санду здобула впевнену перемогу на виборах і отримає більшість у парламенті. Але це ще не кінець. Кремль спробує підірвати довіру до підсумків”, – прогнозує український журналіст та військовослужбовець Тарас Березовець.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначили: пов’язані з Кремлем молдавські політики вже закликали до протестів у Молдові після парламентських виборів 28 вересня.

“Ігор Додон, пов’язаний з Кремлем колишній президент Молдови, 28 вересня хибно заявив, що нинішня президентка Молдови Мая Санду говорила про можливість анулювання виборів — хибна заява, яку широко поширювали російські державні ЗМІ та військові блогери. Додон закликав молдаван провести мирні протести біля будівлі парламенту в Кишиневі вдень 29 вересня, щоб завадити владі Молдови анулювати їхні голоси. Журналіст молдавського видання IPN повідомив, що невказані джерела заявили, що “Блок патріотичний” закликав людей до протесту о 22:00 за місцевим часом у Кишиневі та намагався залучити на протест людей із Придністров’я”, – зазначили в ISW.