Вибори під час війни: в Україні відновили роботу реєстру виборців

Голова президентської фракції “Слуга народу” у Верховній Раді Давид Арахамія другий день поспіль інформує про процес підготовки до проведення “можливих виборів” в умовах війни.

23 грудня Арахамія повідомив, що вперше за час повномасштабного вторгнення РФ в Україні відновили роботу Державного реєстру виборців. Відповідну ухвалу видав ЦВК.

“Це, фактично, відкриває шлях до поновлення взаємодії ЦВК з громадянами, органами влади в частині роботи з реєстром і як наслідок – його актуалізації. Оновлення реєстру виборців — одна з базових умов проведення будь-яких виборів. Війна сильно вплинула на демографічні показники та це має бути відображено в реєстрі. Роботи в цьому напрямку задосить”, – написав Арахамія.

Перед цим, 22 грудня, він повідомив, що в парламенті формують робочу групу, яка має швидко опрацювати питання проведення можливих виборів президента України під час воєнного стану. До роботи збираються залучити ЦВК та громадські організації. Також на засідання пообіцяли запрошувати ЗМІ.

Нагадаємо, про необхідність провести вибори президенту України Володимиру Зеленському періодично нагадує президент США Дональд Трамп, фактично повторюючи наратив диктатора РФ Путіна про нібито сумнівну легітимність влади в Україні. При цьому українське законодавство не передбачає можливості голосувати під час повномасштабної війни. Однак, реагуючи на чергову порцію критики з боку Трампа, Зеленський звернувся до депутатів, щоб ті підготували законопроєкт про можливість проведення виборів в умовах воєнного стану. До створеної у Верховній Раді робочої групи увійшли й представники опозиції. Втім, ідею виборів під обстрілами там не схвалюють.

“Вибори під час гарячої фази війни неможливі, — підкреслила нардепка від “Європейської солідарності” Ірина Геращенко, пояснюючи позицію фракції. — Разом з тим, дійсно, є багато питань, повʼязаних з повоєнними виборами, зокрема, організація із закордоном, участь в них військових. Ми категорично проти голосування онлайн, і будемо чітко відслідковувати всі спроби внести будь які зміни, які сприятимуть фальсифікаціям”.