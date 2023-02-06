Рєзніков і Буданов поки що залишаться на своїх посадах – Арахамія (оновлено)

Протягом цього тижня кадрових змін у сфері оборони в Україні не буде, повідомив голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія.

“Чекаємо на призначення глав МВС та СБУ. Кадрові зміни у сфері оборони протягом цього тижня не відбудуться”, — коротко написав Арахамія в телеграмі.

Раніше той самий Арахамія анонсував перестановки в Кабміні. А саме – переведення міністра оборони Олексія Резнікова на посаду Міністра з питань стратегічних галузей промисловості “для посилення військово-промислового співробітництва”. Очолити Міноборони, згідно з інформацією Арахамії, має нинішній голова Головного управління розвідки – генерал-майор Кирило Буданов.

Про принципову зміну такого кадрового плану Арахамія не повідомив. Поки що йдеться лише про терміни його реалізації. Щодо МВС та СБУ, то жодних сенсацій у кадрових рішеннях не передбачається. Нинішні керівники відомств Ігор Клименко та Василь Малюк просто втратять приставки “в.о.” біля назв своїх посад.

Тим часом сам Олексій Резніков у коментарі ICTV заявив, що йому не надходила пропозиція щодо переведення на посаду голови Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.

“Я можу прокоментувати, що це для мене новина. У мене жодної розмови про Міністерство з питань стратегічної промисловості не було з Президентом України, верховним головнокомандувачем”, – сказав Резніков і додав, що якби отримав таку пропозицію, то відмовився б, “бо що у мене немає експертизи, яка б дозволяла мені якісно бути міністром Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості. Тому я думаю, що це помилка”.

Зазначимо, що чутки про можливу відставку міністра оборони України Олексія Резнікова активно циркулюють в українському інформаційному просторі з моменту скандалу із закупівлями харчових продуктів для ЗСУ. На цей час скандал коштував посади заступнику Рєзнікова В’ячеславу Шаповалову. Вже після звільнення з міністерства його заарештувало ДБР. Шаповалову повідомили про підозру та визначили багатомільйонну заставу. За даними слідства, Шаповалов лобіював укладання договорів про постачання продуктів для військових за завищеними цінами, а також закупівлі бронежилетів, касок, одягу та інших речей для потреб Збройних сил України низької якості на загальну суму понад 1 млрд грн.