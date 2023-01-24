Звільнився через “бездоказові маніпуляції”: заява заступника міністра оборони

Пресслужба Міністерства оборони України на тлі скандалу із закупівлями продуктів для ЗСУ повідомила про звільнення заступника міністра В’ячеслава Шаповалова. Він відповідав за тилове забезпечення.

“Міністр оборони України сьогодні підтримав прохання В’ячеслава Шаповалова щодо його звільнення з посади заступника міністра оборони України та звернувся з відповідним поданням до Кабінету міністрів України“, – поінформували в Міноборони.

Відомство також опублікувало саму заяву Шаповалова. У ній заступник міністра назвав інформацію, що з’явилася в ЗМІ, про завищені ціни на закупівлю продуктів для армії “бездоказовими маніпуляціями навколо теми забезпечення Збройних сил України”.

“В’ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, попросив звільнити його, щоб не створювати загрози для стабільного забезпечення Збройних Сил України внаслідок кампанії звинувачень, пов’язаних з закупкою послуг харчування, – додатково прокоментували в Міноборони. – Не зважаючи на те, що озвучені звинувачення є необґрунтованими та безпідставними, заява В’ячеслава Шаповалова про звільнення є достойним вчинком в традиціях європейської та демократичної політики, демонстрація того, що інтереси оборони є вищими, ніж будь-які кабінети чи крісла”.

Самого Шаповалова колеги похвалили за максимально відповідальну роботу, у тому числі в критичних умовах, та реалізацію низки реформ.

“Міністерство оборони України дякує В’ячеславу Шаповалову за командну та ефективну роботу й упевнене, що інформаційні хвилі вщухнуть і буде досягнуто справедливості”, – підсумували в заяві пресслужби Міноборони.

Нагадаємо, скандал через закупівлю продуктів для ЗСУ виник після публікації на сайті ZN.ua розслідування автора проєкту “Наші гроші” Юрія Ніколова під заголовком “Тилові пацюки Міноборони під час війни “пиляють” на харчах для ЗСУ більше, ніж за мирного життя“. Автор опублікував угоду Міноборони на послуги організації харчування у 2023 році. Проаналізувавши наявні в нього документи та порівнявши вказані там ціни з тими, що є в магазинах, Ніколов зробив висновок, що продукти для українських військовослужбовців закуповують у кілька разів дорожче, ніж вони коштують у столичних магазинах.

Інформацію Ніколова через два дні, 23 січня, прокоментував міністр оборони України Олексій Резніков на своїй сторінці у Фейсбуці.

Зокрема міністр наголосив, що метою міністерства є диверсифікувати постачання продуктів на фронт та не допустити монополій у цій сфері. Тому контракти міністерство уклало із вісьмома постачальниками. Відомство закуповує не окремі продукти, а комплексну послугу із забезпечення харчування. Постачальники, зокрема, гарантують доставлення харчування в будь-які точки України, де несуть службу військові. Вичерпну інформацію з документами Резніков пообіцяв особисто подати народним депутатам на засіданні профільного комітету за участю правоохоронців.