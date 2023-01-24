Уволился из-за «бездоказательных манипуляций»: заявление замминистра обороны

Пресс-служба Министерства обороны Украины на фоне скандала с закупками продуктов для ВСУ сообщила об увольнении замминистра Вячеслава Шаповалова. Он отвечал за тыловое обеспечение.

«Министр обороны Украины сегодня поддержал просьбу Вячеслава Шаповалова по его увольнению с должности заместителя министра обороны Украины и обратился с соответствующим представлением в Кабинет министров Украины», — проинформировали в Минобороны.

Ведомство также опубликовало само заявление Шаповалова. В нем замминистра назвал появившуюся в СМИ информацию о завышенных ценах на закупку продуктов для армии «бездоказательными манипуляциями вокруг темы обеспечения Вооруженных сил Украины».

«Вячеслав Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ, попросил уволить его, чтобы не создавать угрозы для стабильного обеспечения Вооруженных Сил Украины в результате кампании обвинений, связанных с закупкой услуг питания, — дополнительно прокомментировали в Минобороны. — Несмотря на то, что озвученные обвинения необоснованны и безосновательны, заявление Вячеслава Шаповалова об увольнении является достойным поступком в традициях европейской и демократической политики, демонстрация того, что интересы обороны выше, чем любые кабинеты или кресла».

Самого Шаповалова коллеги похвалили за максимально ответственную работу, в том числе в критических условиях, и реализацию ряда реформ.

«Министерство обороны Украины благодарит Вячеслава Шаповалова за командную и эффективную работу и уверено, что информационные волны утихнут и будет достигнута справедливость», — подытожили в заявлении пресс-службы Минобороны.

Напомним, скандал из-за закупок продуктов для ВСУ возник после публикации на сайте ZN.ua расследования автора проекта «Наші гроші» Юрия Николова под заголовком «Тыловые крысы Минобороны во время войны «пилят» на продуктах для ВСУ больше, чем при мирной жизни». Автор опубликовал соглашение Минобороны на услуги организации питания в 2023 году. Проанализировав имеющиеся у него документы и сравнив казанные там цены с теми, которые есть в магазинах, Николов сделал вывод, что продукты для украинских военнослужащих закупают в несколько раза дороже, чем они стоят в столичных магазинах.

Информацию Николова два дня спустя, 23 января, прокомментировал министр обороны Украины Алексей Резников на своей странице в facebook.

В частности он подчеркнул, что целью министерства является диверсифицировать поставки продуктов на фронт и не допустить монополий в этой сфере. Поэтому контракты министерство заключило с восемью поставщиками. Ведомство закупает не отдельные продукты, а комплексную услугу по обеспечению питания. Поставщики, в том числе, гарантируют доставку питания в любые точки Украины, где несут службу военные. Исчерпывающую информацию с документами Резников пообещал лично представить народным депутатам на заседании профильного комитета при участии правоохранителей.