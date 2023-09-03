Правоохранители задают вопросы выдававшим оружие в первые дни войны — Резников

Только в Киеве мы за двое суток выдали 21 тысячу автоматов Калашникова — людям, которые вызвались идти в ТРО. Только в Киеве! А теперь просто вдумайтесь: если бы мы шли по бумажкам, процедурам — это было бы невозможным. Что мы имеем сегодня, когда враг далеко от Киева? Уже представители правоохранительных органов задают вопрос тем, кто выдавал оружие: на каком основании вы выдали автоматы?