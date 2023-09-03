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Правоохранители задают вопросы выдававшим оружие в первые дни войны — Резников

Политика 16:48   03.09.2023
Алексей Резников
министр обороны Украины
Правоохранители задают вопросы выдававшим оружие в первые дни войны — Резников Фото: скриншот

Только в Киеве мы за двое суток выдали 21 тысячу автоматов Калашникова — людям, которые вызвались идти в ТРО. Только в Киеве! А теперь просто вдумайтесь: если бы мы шли по бумажкам, процедурам — это было бы невозможным. Что мы имеем сегодня, когда враг далеко от Киева? Уже представители правоохранительных органов задают вопрос тем, кто выдавал оружие: на каком основании вы выдали автоматы?

Автор: Алексей Резников, министр обороны Украины
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  • Категории: Политика, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 сентября 2023 в 16:48;

    • Корреспондент Алексей Резников, министр обороны Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Только в Киеве мы за двое суток выдали 21 тысячу автоматов Калашникова — людям, которые вызвались идти в ТРО. Только…".