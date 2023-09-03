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Правоохоронці запитують тих, хто видавав зброю в перші дні війни – Резніков

Події 16:48   03.09.2023
Олексій Резніков
міністр оборони України
Правоохоронці запитують тих, хто видавав зброю в перші дні війни – Резніков Фото: скриншот

Лише у Києві ми за дві доби видали 21 тисячу автоматів Калашнікова – людям, які зголосилися йти до ТРО. Тільки в Києві! А тепер просто вдумайтеся: якби ми йшли папірцями, процедурами – це було б неможливим. Що ми маємо сьогодні, коли ворог далеко від Києва? Вже представники правоохоронних органів запитують тих, хто видавав зброю: на якій підставі ви видали автомати?

Автор: Олексій Резніков, міністр оборони України
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  • Категорії: Події, Політика, Сказано, Україна; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Вересня 2023 в 16:48;

    • Кореспондент Олексій Резніков, міністр оборони України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Лише у Києві ми за дві доби видали 21 тисячу автоматів Калашнікова – людям, які зголосилися йти до ТРО. Тільки…".