Правоохоронці запитують тих, хто видавав зброю в перші дні війни – Резніков

Лише у Києві ми за дві доби видали 21 тисячу автоматів Калашнікова – людям, які зголосилися йти до ТРО. Тільки в Києві! А тепер просто вдумайтеся: якби ми йшли папірцями, процедурами – це було б неможливим. Що ми маємо сьогодні, коли ворог далеко від Києва? Вже представники правоохоронних органів запитують тих, хто видавав зброю: на якій підставі ви видали автомати?