Резников и Буданов пока останутся на своих должностях — Арахамия (обновлено)

В течение этой недели кадровых изменений в сфере обороны в Украине не будет, сообщил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Ожидаем назначения глав МВД и СБУ. Кадровые изменения в сфере обороны в течение этой недели не произойдут», — кратко написал Арахамия в telegram.

Ранее все тот же Арахамия анонсировал перестановки в Кабмине. А именно — перевод министра обороны Алексея Резникова на должность Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности «для усиления военно-промышленного сотрудничества». Возглавить Минобороны, согласно информации Арахамии должен нынешний глава Главного управления разведки — генерал-майор Кирилл Буданов.

О принципиальном изменении такого кадрового плана Арахамия не сообщил. Пока речь лишь о сроках его реализации. Что касается МВД и СБУ, то никаких сенсаций в кадровых решениях не предвидится. Нынешние руководители ведомств Игорь Клименко и Василий Малюк просто лишатся приставок «и.о.» в своих должностях.

Тем временем сам Алексей Резников в комментарии ICTV заявил, что ему не поступало предложение о переводе на должность главы Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

«Я могу прокомментировать, что это для меня новость. У меня никакого разговора о Министерстве по вопросам стратегической промышленности не было с Президентом Украины, верховным главнокомандующим», — сказал Резников и добавил, что если бы получил такое предложение, то отказался бы, «потому что у меня нет экспертизы, которая позволяла бы мне качественно быть министром Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности. Потому я думаю, что это ошибка».

Отметим, что слухи о возможной отставке министра обороны Украины Алексея Резникова активно циркулируют в украинском информационном пространстве с момента скандала с закупками продуктов питания для ВСУ. На данный момент скандал стоил должности заместителю Резникова Вячеславу Шаповалову. Уже после увольнения из министерства его арестовало ГБР. Шаповалову сообщили о подозрении и определили многомиллионный залог. По данным следствия, Шаповалов лоббировал заключение договоров о поставках продуктов для военных по завышенным ценам, а также закупок бронежилетов, касок, одежды и других вещей для нужд Вооруженных сил Украины низкого качества на общую сумму более 1 млрд грн.