Харківський нардеп від ОПЗЖ, про допомогу якого говорив Терехов, йде з ВР

Нардеп від забороненої ОПЗЖ Ігор Абрамович написав заяву про складання мандату. Про це повідомив голова фракції “Слуга народу” у ВР Давид Арахамія.

“Сьогодні написав заяву про складання мандата Ігор Абрамович. Саме його вихід із лав фракції ОПЗЖ у перший день повномасштабного вторгнення заклав початок для її подальшого розвалу в українському парламенті. Тому сподіваюся, що сьогоднішнє його рішення про складення депутатських повноважень так само стане прикладом для наслідування іншими депутатами від забороненої ОПЗЖ“, – написав Арахамія в телеграмі.

При цьому він заявив, що позиція Абрамовича – проукраїнська, і він далеко не завжди голосував синхронно з однопартійцями. Арахамія закликав нардепів, яких обрали до парламенту від ОПЗЖ, наслідувати приклад колеги.

Зазначимо, що раніше мер Харкова Ігор Терехов в інтерв’ю Forbes, відповідаючи на запитання, хто з місцевих бізнесменів найбільше допомагає Харкову, першим назвав саме Абрамовича: “Найбільше – народний депутат Ігор Абрамович”, – сказав мер. Також Абрамовича періодично згадує у повідомленнях про планування післявоєнної реконструкції Харкова пресслужба мерії. Абрамович – харків’янин, він закінчив у Харкові школу та два виші, займався будівництвом та кілька років працював у концерні “АВЕК”. “Українська правда” повідомляла про те, що Абрамович перед війною виїхав з України та перебував на Лазурному березі у Франції.