Норми з блокування рахунків громадян неприйнятні – Арахамія

Точно неприйнятними є норми щодо блокування особистих рахунків громадян (у рамках закону про мобілізацію – Ред.). Не бачу в Раді тих, хто б таке підтримував. Це питання, які вже в роботі… Маємо збалансувати інтереси військового командування, бізнесу і громадян.