Норми з блокування рахунків громадян неприйнятні – Арахамія
Точно неприйнятними є норми щодо блокування особистих рахунків громадян (у рамках закону про мобілізацію – Ред.). Не бачу в Раді тих, хто б таке підтримував. Це питання, які вже в роботі… Маємо збалансувати інтереси військового командування, бізнесу і громадян.
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- Категорії: Політика, Сказано, Україна; Теги: Арахамия, закон, законопроект, мобілізація;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Лютого 2024 в 11:48;
Кореспондент Давид Арахамія, голова фракції "Слуга народу" у ВР у цій статті розкриває тему новин про те, що "Точно неприйнятними є норми щодо блокування особистих рахунків громадян (у рамках закону про мобілізацію – Ред.). Не бачу в Раді…".