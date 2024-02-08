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Норми з блокування рахунків громадян неприйнятні – Арахамія

Політика 11:48   08.02.2024
Давид Арахамія
голова фракції "Слуга народу" у ВР
Норми з блокування рахунків громадян неприйнятні – Арахамія

Точно неприйнятними є норми щодо блокування особистих рахунків громадян (у рамках закону про мобілізацію – Ред.). Не бачу в Раді тих, хто б таке підтримував. Це питання, які вже в роботі… Маємо збалансувати інтереси військового командування, бізнесу і громадян.

Автор: Давид Арахамія, голова фракції "Слуга народу" у ВР
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Лютого 2024 в 11:48;

  • Кореспондент Давид Арахамія, голова фракції "Слуга народу" у ВР у цій статті розкриває тему новин про те, що "Точно неприйнятними є норми щодо блокування особистих рахунків громадян (у рамках закону про мобілізацію – Ред.). Не бачу в Раді…".