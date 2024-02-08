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Нормы по блокированию счетов граждан неприемлимы — Арахамия

Политика 11:48   08.02.2024
Давид Арахамия
глава фракции "Слуга народа" в ВР
Нормы по блокированию счетов граждан неприемлимы — Арахамия

Точно неприемлемы нормы по блокированию личных счетов граждан (в рамках закона о мобилизации — Ред.). Не вижу в Раде тех, кто бы такое поддерживал. Это вопросы, которые уже в работе… Мы должны сбалансировать интересы военного командования, бизнеса и граждан.

Автор: Давид Арахамия, глава фракции "Слуга народа" в ВР
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  • • Дата публикации материала: 8 февраля 2024 в 11:48;

  • Корреспондент Давид Арахамия, глава фракции "Слуга народа" в ВР в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Точно неприемлемы нормы по блокированию личных счетов граждан (в рамках закона о мобилизации — Ред.). Не вижу в Раде тех,…".