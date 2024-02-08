Нормы по блокированию счетов граждан неприемлимы — Арахамия
Точно неприемлемы нормы по блокированию личных счетов граждан (в рамках закона о мобилизации — Ред.). Не вижу в Раде тех, кто бы такое поддерживал. Это вопросы, которые уже в работе… Мы должны сбалансировать интересы военного командования, бизнеса и граждан.
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- Категории: Политика, Сказано, Украина; Теги: Арахамия, закон, законопроект, мобилизация;
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- • Дата публикации материала: 8 февраля 2024 в 11:48;
Корреспондент Давид Арахамия, глава фракции "Слуга народа" в ВР в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Точно неприемлемы нормы по блокированию личных счетов граждан (в рамках закона о мобилизации — Ред.). Не вижу в Раде тех,…".