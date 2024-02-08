Нормы по блокированию счетов граждан неприемлимы — Арахамия

Точно неприемлемы нормы по блокированию личных счетов граждан (в рамках закона о мобилизации — Ред.). Не вижу в Раде тех, кто бы такое поддерживал. Это вопросы, которые уже в работе… Мы должны сбалансировать интересы военного командования, бизнеса и граждан.