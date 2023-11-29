Безугла та Арахімія шпигуни. Чекаємо на реакцію СБУ – Касьянов
Тепер усе зрозуміло: Мар’яна Безугла – російська шпигунка. І Арахамія – теж. Секретар Данилов розкрив їхні підступні плани, заявивши, що росія активізувала в Україні шпигунську мережу і намагається “вбити клин” між військовим та політичним керівництвом країни, а також “розпалити антиурядові настрої серед населення”, скористувавшись нібито “конфліктом” у вищому військово-політичному керівництві. Чекаємо на реакцію СБУ.
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- Категорії: Політика, Сказано, Україна; Теги: Арахамия, Безуглая, данилов, касьянов, СБУ, шпионы;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2023 в 11:49;
Кореспондент Юрій Касьянов, військовослужбовець ЗСУ у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тепер усе зрозуміло: Мар’яна Безугла – російська шпигунка. І Арахамія – теж. Секретар Данилов розкрив їхні підступні плани, заявивши, що…".