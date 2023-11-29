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Безугла та Арахімія шпигуни. Чекаємо на реакцію СБУ – Касьянов

Політика 11:49   29.11.2023
Юрій Касьянов
військовослужбовець ЗСУ
Безугла та Арахімія шпигуни. Чекаємо на реакцію СБУ – Касьянов

Тепер усе зрозуміло: Мар’яна Безугла – російська шпигунка. І Арахамія – теж. Секретар Данилов розкрив їхні підступні плани, заявивши, що росія активізувала в Україні шпигунську мережу і намагається “вбити клин” між військовим та політичним керівництвом країни, а також “розпалити антиурядові настрої серед населення”, скористувавшись нібито “конфліктом” у вищому військово-політичному керівництві. Чекаємо на реакцію СБУ.

Автор: Юрій Касьянов, військовослужбовець ЗСУ
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2023 в 11:49;

  • Кореспондент Юрій Касьянов, військовослужбовець ЗСУ у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тепер усе зрозуміло: Мар’яна Безугла – російська шпигунка. І Арахамія – теж. Секретар Данилов розкрив їхні підступні плани, заявивши, що…".