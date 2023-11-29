Безуглая и Арахамия шпионы. Ждем реакции СБУ — Касьянов

Теперь все понятно: Марьяна Безуглая – российская шпионка. И Арахамия – тоже. Секретарь Данилов раскрыл их коварные планы, заявив, что россия активизировала в Украине шпионскую сеть и пытается «вбить клин» между военным и политическим руководством страны, а также «разжечь антиправительственные настроения среди населения», воспользовавшись якобы «конфликтом» в высшем военно-политическом руководстве. Ждем реакции СБУ.