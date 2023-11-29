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Безуглая и Арахамия шпионы. Ждем реакции СБУ — Касьянов

Политика 11:49   29.11.2023
Юрий Касьянов
военнослужащий ВСУ
Безуглая и Арахамия шпионы. Ждем реакции СБУ — Касьянов Фото: facebook Юрия Касьянова

Теперь все понятно: Марьяна Безуглая – российская шпионка. И Арахамия – тоже. Секретарь Данилов раскрыл их коварные планы, заявив, что россия активизировала в Украине шпионскую сеть и пытается «вбить клин» между военным и политическим руководством страны, а также «разжечь антиправительственные настроения среди населения», воспользовавшись якобы «конфликтом» в высшем военно-политическом руководстве. Ждем реакции СБУ.

Автор: Юрий Касьянов, военнослужащий ВСУ
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  • • Дата публикации материала: 29 ноября 2023 в 11:49;

  • Корреспондент Юрий Касьянов, военнослужащий ВСУ в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Теперь все понятно: Марьяна Безуглая – российская шпионка. И Арахамия – тоже. Секретарь Данилов раскрыл их коварные планы, заявив, что…".