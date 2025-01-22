БпЛА «Молния» стоит $300, авиабомба – $48 тысяч – глава ГУНП Харьковщины
С начала 2025 года по Харьковщине прилетело шесть БпЛА типа «Молния». Это очень дешевое средство поражения, сообщил в эфире «Суспільне. Студія» начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Петр Токарь.
«Если проводить аналогию с авиабомбами, то по непроверенной информации, стоимость одного БпЛА «Молния-1» – 300 долларов, а одна авиабомба стоит 48 тысяч долларов. БпЛА настолько неточный, что использовать для поражения военных объектов – нецелесообразно. Мы понимаем, что использование этого БпЛА – это террор населения. Запускают их большими группами от 10 до 12 штук. Однако благодаря нашим силам ПВО, долетают одна или две», — рассказал Токарь.
Глава облуправления Нацполиции также предположил, почему оккупанты стали меньше использовать КАБов.
«Мне кажется, что россияне истощились. И ограниченность лётного ресурса не позволяет им использовать авиабомбы для поражения объектов. Мы замечаем: там, где сейчас идут активные боевые действия, там КАБы используются», — сказал Токарь.
Он также отметил, что фиксируют тенденцию «охоты за полицейскими». В частности, только за прошедшие сутки пострадали пять правоохранителей.
«Сейчас все находятся в лечебных заведениях. Состояние – средней тяжести. Как только они (оккупанты — ред.) видят авто брендированный с мигалками, а также с любыми наклейками, что это полиция, они пытаются его поразить FPV-дронами или другими средствами», — сообщил Токарь.
В последнее время для работы копы используют авто скрытого типа, без каких-либо логотипов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: авиабомба, БпЛА Молния, Токарь, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 22 января 2025 в 15:24;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала 2025 года по Харьковщине прилетело шесть БпЛА типа «Молния». Это очень дешевое средство поражения.".