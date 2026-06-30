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КАБ, упавший вчера на Харьков, извлекли во дворе частного дома (фото)

Происшествия 18:28   30.06.2026
Оксана Горун
КАБ, упавший вчера на Харьков, извлекли во дворе частного дома (фото)

Одна из бомб, которыми вчера, 29 июня, армия РФ атаковала город, не взорвалась. Она зарылась глубоко в землю на территории частного сектора.

«Вчера российские войска нанесли удары КАБами по Холодногорскому району города: из-за попадания одной из авиабомб погибла девушка, еще 12 человек получили травмы, — напомнила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. — Другая бомба попала по территории частного домовладения, глубоко вошла в почву и не разорвалась».

ГСЧС ищет КАБ под землей

Чтобы обезопасить жителей, специалисты Межрегионального центра гуманитарного разминирования и реагирования ГСЧС Украины откопали неразорвавшийся КАБ, подняли его на поверхность и вывезли, чтобы далее обезвредить.

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КАБ не разорвался в Харькове, его обезвредили

Как сообщала ранее МГ «Объектив», 29 июня по Харькову ударил КАБ — на месте погибла 23-летняя Фатима Ильяс Гусейнова — студентка шестого курса Харьковского медуниверситета, еще 12 человек пострадали. Из-за последствий вражеской атаки в части города временно не ходили трамваи. Уже утром 30 июня движение возобновили.

КАБ не разорвался в Харькове, его обезвредили 3

КАБ не разорвался в Харькове, его обезвредили 4

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 30 июня 2026 в 18:28;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Одна из бомб, которыми вчера, 29 июня, армия РФ атаковала город, не взорвалась. Она зарылась глубоко в землю на территории частного сектора".