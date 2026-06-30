КАБ, упавший вчера на Харьков, извлекли во дворе частного дома (фото)

Одна из бомб, которыми вчера, 29 июня, армия РФ атаковала город, не взорвалась. Она зарылась глубоко в землю на территории частного сектора.

«Вчера российские войска нанесли удары КАБами по Холодногорскому району города: из-за попадания одной из авиабомб погибла девушка, еще 12 человек получили травмы, — напомнила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. — Другая бомба попала по территории частного домовладения, глубоко вошла в почву и не разорвалась».

Чтобы обезопасить жителей, специалисты Межрегионального центра гуманитарного разминирования и реагирования ГСЧС Украины откопали неразорвавшийся КАБ, подняли его на поверхность и вывезли, чтобы далее обезвредить.

Как сообщала ранее МГ «Объектив», 29 июня по Харькову ударил КАБ — на месте погибла 23-летняя Фатима Ильяс Гусейнова — студентка шестого курса Харьковского медуниверситета, еще 12 человек пострадали. Из-за последствий вражеской атаки в части города временно не ходили трамваи. Уже утром 30 июня движение возобновили.