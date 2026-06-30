Трамваи, переставшие ходить после удара КАБом, снова курсируют в Харькове

Трамваи снова ходят по улице Евгения Котляра в Харькове, сообщает Харьковский горсовет.

«Движение трамваев на ул. Евгения Котляра восстановлено. Сегодня трамваи №1, 12 и 20 курсируют по своим основным маршрутам», — говорится в официальном сообщении.

Как сообщала ранее МГ «Объектив», днем 29 июня по Харькову ударил КАБ — на месте в результате атаки погибла 23-летняя девушка, 12 человек пострадали, из них четверо были госпитализированы. Из-за последствий вражеских атак движение трамваев на улице Евгения Котляра временно прекратили. 23-летняя погибшая из-за удара КАБом была студенткой-выпускницей медуниверситета.