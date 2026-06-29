23-летняя погибшая из-за удара КАБом 29 июня была студенткой медуниверситета

23-летняя Фатима Ильяс Гусейнова была студенткой 6 курса, сообщили в Харьковском национальном медицинском университете.

«Фатима была будущим врачом, который избрал путь служения людям. Она настойчиво приобретала знания, мечтала посвятить свою жизнь медицине и спасать человеческие жизни. Светлая, добрая, искренняя, ответственная и неравнодушная именно такой она навсегда останется в памяти преподавателей, однокурсников, друзей и всех, кто ее знал. Ее жизнь оборвалась слишком рано из-за очередного российского удара, который забрал еще одного невинного молодого человека, лишив будущего, профессии, мечты и планы», — говорится на странице вуза.

Коллектив университета, администрация, преподаватели и студенты искренние соболезнуют родным и близким Фатимы.

У тела погибшей девушки нашли мантию выпускника и конфедератку.

Как сообщала ранее МГ «Объектив», 29 июня по Харькову ударил КАБ — на месте погибла 23-летняя девушка, 12 человек пострадали. Из-за последствий вражеских атак движение трамваев на улице Евгения Котляра временно прекратили.