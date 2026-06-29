23-річна загибла внаслідок удару КАБа 29 червня була студенткою медунівера

23-річна Фатіма Ільяс Гусейнова була студенткою 6 курсу, повідомили у Харківському національному медичному університеті.

«Фатіма була майбутньою лікаркою, яка обрала шлях служіння людям. Вона наполегливо здобувала знання, мріяла присвятити своє життя медицині та рятувати людські життя. Світла, добра, щира, відповідальна й небайдужа саме такою вона назавжди залишиться у пам’яті викладачів, однокурсників, друзів і всіх, хто її знав. Її життя обірвалося надто рано через черговий російський удар, який забрав ще одну невинну молоду людину, позбавивши майбутнього, професії, мрій і планів», – говориться на сторінці вишу.

Колектив університету, адміністрація, викладачі та студенти висловлюють щирі співчуття рідним і близьким Фатіми.

Біля тіла загиблої дівчини знайшли мантію випускника і конфедератку.

Як повідомляла раніше МГ «Об’єктив», 29 червня по Харкову вдарив КАБ – на місці загинула 23-річна дівчина, 12 людей постраждали. Через наслідки ворожих атак рух трамваїв на вулиці Євгена Котляра тимчасово припинили.