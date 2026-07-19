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Мать погибла, 8-летняя девочка в больнице: прокуратура об ударе по Слатино

Происшествия 10:43   19.07.2026
Оксана Горун
Мать погибла, 8-летняя девочка в больнице: прокуратура об ударе по Слатино

Харьковская областная прокуратура сообщила подробности о последствиях удара КАБами по поселку Слатино в Харьковском районе. «Прилеты» там были около 21:00 18 июля.

«Авиационный боеприпас попал в частный жилой дом. Под завалами оказались 35-летняя женщина и ее восьмилетняя дочь. Спасатели деблокировали пострадавших, однако женщина скончалась от полученных травм по дороге в больницу. Ребенок госпитализирован, ему предоставляется необходимая медицинская помощь. Также ранения получили двое мужчин в возрасте 48 и 82 лет», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Ранее начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко информировал, что мать с дочерью из-под завалов достали местные жители — еще до приезда спасателей. Женщина была в тяжелом состоянии, девочка — в состоянии средней тяжести. По данным Задоренко, по Слатино ударили четырьмя КАБами.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 19 июля 2026 в 10:43;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура сообщила подробности о последствиях удара КАБами по поселку Слатино в Харьковском районе".